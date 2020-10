'Pa nema tko mi ne nudi seks. Žene, čak i muškarci. Stanite! Javit ću vam se ako mi zatreba'

Možemo li s time prestati? Budem li to ikad zatrebao, javit ću vam. Jednostavno ne mogu više podnijeti taj pritisak. Nažalost, javljaju se čak i maloljetne osobe, a to je problem odgoja, napisao je Valeri Božinov...

<p>Došao je u Rijeku 2018. godine kao nekadašnji veliki talent koji je igrao i za Manchester City. Postojala je nada da ga Matjaž Kek može podignuti i osigurati Rijeci sjajno pojačanje, ali zapravo je veći trag na Rujevici ostavila njegova tadašnja djevojka Biljana koja je na društvenim mrežama zavodila navijače svojim provokativnim fotografijama. </p><p>Riječ je o bugarskom nogometašu <strong>Valeriju Božinovu</strong> (34) koji se u Rijeci zadržao svega pola godine, odigrao je dvije utakmice, ali razlog odlaska bila je fizička sprema jer ga kondicijski treneri nisu uspjeli dovesti u red. </p><p>U karijeru je prošao brojne klubove, a njegov CV skoro je duži od subotnje ponude u kladionicama. Igrao je u Lecceu, Fiorentini, Juventusu, Manchester Cityju, Parmi, Sportingu, Veroni, Vicenzi, Partizanu, Rijeci, ali baš nigdje nije uspio do kraja izbrusiti svoj talent i postati ono što se očekivalo od njega.</p><p>Bugarin danas igra u Levskom iz Sofije, nekada ga je mučila golgeterska suša i manjak minutaže, a danas pak neke druge stvari. Visok, jak, uz kratko ošišanu kosu i malo bradice, uvijek je bio poželjan tip među ženskim spolom. Prošle godine prekinuo je dugogodišnju vezu s djevojkom Biljanom, a kad se za to saznalo, nema navijačice tog kluba za koji je igrao, a da mu se nije javila na društvenim mrežama. Što je stariji, to je poželjniji, a to je došlo do toga da su mu počele stizati ponude od muškaraca i maloljetnih djevojaka. Božinova je to sve zabrinulo pa je na Facebooku odaslao upozorenje. </p><p>- Nema tko mi ne nudi seks. Žene, muškarci, a nažalost čak i maloljetne osobe. Možemo li s time prestati? Budem li to ikad zatrebao, javit ću vam. Jednostavno ne mogu više podnijeti taj pritisak. Nažalost, javljaju se čak i maloljetne osobe, a to je problem odgoja - poručio je on. </p><p>Božinov je za bugarsku reprezentaciju odigrao 40 utakmica, a mnogi i dan danas žale što nije ostvario puno bolju karijeru. Možda to imena klubova za koje je igrao demantiraju, ali zato izvedbe baš i nisu bile na razini...</p><p> </p>