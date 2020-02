Hvala VAR-u! Brekalo zabio, poništili mu gol, pa ga priznali

Utakmice se nižu, a Josip Brekalo ne staje zabijati! Hrvat je u dresu Wolfsburga zabio treću utakmicu zaredom. Nakon ljepotice Malmöu prošlog četvrtka pa još ljepšeg gola Mainzu za vikend Brekalo je opet zabio Malmöu u uzvratnoj utakmici 1/16 finala Europske lige.

Igrala se 42. minuta kada je hrvatski reprezentativac povukao loptu po lijevoj strani, odigrao je dupli pas s Weghorstom i majstorski sa 17 metara naciljao lijevi kut golmana Malmöa.

Pomoćni je sudac prvo digao zastavicu zbog zaleđa, prihvatio je sugestiju i glavni sudac, domaćini su se spremali nastaviti s igrom, no potom je na scenu stupio VAR i rekao - gol je!

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

Brekalo's strike is initially ruled out for offside but the decision is overturned following a VAR review. Crucial goal! #MFFWOB #VfLWolfsburg | 0-1 pic.twitter.com/Ya0YcfV7hQ