Pa, pa Abidal! Htio je potjerati Rakitića, a sad će njega Messi

Mnogi igrači nisu bili zadovoljni i nisu radili dovoljno pod palicom trenera Ernesta Valverdea, a njegov odlazak je bio izgledniji u vrijeme El Clásica, rekao je sportski direktor Barcelone Eric Abidal u intervjuu za Sport i napravio kobnu pogrešku. Vjerojatno će uskoro žaliti za svojim riječima jer je naljutio Lea Messija koji mu je odbrusio na Instagramu.

- Kada se spominju igrači, trebaju se dati konkretna imena jer ako se ne daju, baca se mrlja na sve nas. Uprava mora preuzeti odgovornost za vlastite odluke - odgovorio mu je Leo, a kada najbolji igrač Barce 'kihne', cijela Katalonija dobije 'gripu'.

Naravno, predsjednik Barce Jose Maria Bartomeu je brže bolje reagirao i na 'ispovijed' pozvao Abidala. Legendarni Francuz se nije baš najbolje snašao u ulozi sportskog direktora na čije mjesto je stigao u lipnju 2018. godine, a zbog posljednje izjave mogao bi završiti svoju eru na Camp Nou.

Bartomeu se trenutačno nalazi na poslovnom putu, ali u Barcelonu će se vratiti brže od planiranog kako bi održao sastanak s bivšim igračem Barce koji bi trebao biti u srijedu popodne, a opasno mu prijeti košarica.

U Barceloni mu najviše zamjeraju to što nije doveo pravu zamjenu za Luisa Suareza i Dembelea, a to je rezultiralo time da je Barca ostala na samo tri napadača, a ne treba ni dodati da je to premalo obzirom na to da igraju postavu s tri napadača 4-3-3. Također, htio se 'riješiti' Ivana Rakitića, ali nisu uspjeli dogovoriti cijenu s kupcima. No, sada će se njega, izgleda, riješiti Barcelona i to nakon što je naljutio najboljeg igrača Lea Messija.

Blaugrana se ionako nalazi u ogromnoj krizi, a ovakve situacije samo pogoduju Realu koji iza zavjesa sve promatra sa smiješkom.