Pa-pa, NBA: Spahija postao novi trener Yao Mingova kluba u Kini

Shanghai Sharks nije bio prvak Kine od 2002. godine, a prošle je sezone završio na 16. mjestu CBA lige od 20 klubova. No, sad je stigao svjež kapital, kupili su Amerikance Fredettea i Denmona, a tu je i veliko trenersko ime Spahija

<p>Nakon što je odradio dva tjedna izolacije - što već polako spada u novo normalno - <strong>Neven Spahija</strong> (57) službeno je potvrđen kao novi trener Shanghai Sharksa.</p><p>Eto, dakle, bivšeg hrvatskog izbornika u posve novoj avanturi, na posve drugom kraju svijeta. Kina je deseta država u kojoj će raditi i 14. ekipa koju će samostalno voditi, 18. ako računamo i one gdje je bio pomoćnik.</p><p>Kinezi su mu ponudu poslali dok je bio u Orlandu na završnici NBA lige i čim je njegov Memphis, gdje je radio kao pomoćni trener, završio sezonu i ostao bez doigravanja, otišao je u Kinu. Bila je to ponuda kakva se ne odbija...</p><p>A tko je Shanghai Sharks? Klub poznat po tome što je ondje karijeru počeo Yao Ming, najbolji kineski košarkaš svih vremena i član NBA Hall of Famea, danas 40-godišnji predsjednik saveza. I ne samo da je ondje stasao nego je 2009. i kupio klub, čime ga je spasio od bankrota. Bio mu je vlasnik do 2017., kada je postao šef Kineskoga košarkaškog saveza.</p><p>Shanghai nije bio prvak Kine od 2002. godine, a prošle je sezone završio na 16. mjestu CBA lige od 20 klubova. No, sad je stigao svjež kapital, kupili su Amerikance Jimmera Fredettea i Marcusa Denmona, a tu je i veliko trenersko ime Spahija.</p><p>Slavni stranci na klupi su još nekih klubova, pa će Nevenu konkurenti biti i Stephon Marbury, Memi Bečirović, Simone Pianigiani... Sretno!</p>