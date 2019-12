Pa što je s glavom? Nogometaš Sao Paula pretukao suprugu

Meeeeu Deuuuuus quanto tempo fiquei fora??! Mds Mih que saudade de você, você está tão linda grávida e Mais uma Maria pra alegrar nossas viiidaas😍😍👌 Que ela venha com muita saúde e que traga consigo muitas felicidades pra nós Me perdoe esse tempo fora😢 te amoooo😍😍😍❤ Contagem regressiva pra que venha a Maria Valentina😍😍😍💕❤

A post shared by Milena Steffen Bemfica😘😘😍 (@milenasteffen_fc) on Jul 9, 2016 at 4:06pm PDT