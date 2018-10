Pa ti visi! Brutalno zakucao pa za kaznu 'popio' - šaku u glavu

Svakom čovjeku se ponekad dogodi neki izljev bijesa i to je prilično normalna stvar. No malo je nezgodno kad se to dogodi za vrijeme košarkaške utakmice svog kluba, koji pritom i gubi 17 razlike...

Košarkaš Ervin Zulić lijepo je zakucao za Wells te ostao kraće vrijeme visjeti na obruču. To se nije svidjelu Amerikancu Davidu Samuelsu, članu Kapfenberga pa je Zulić naletio na šaku i u tren oka se našao na podu.

Crazy. Crazy. Crazy.



David Samuels of Austrian team Kapfenberg punched Erwin Zulic of Wells in the face and was ejected in fourth quarter. Nobody apologized for what Samuels did.



Crazy. Crazy. Crazy. pic.twitter.com/CVmXYGTAgu