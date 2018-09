Pa vi gubite: Trener Leipziga kaznio igrače sa - suknjama!

Trener RB Leipziga Ralf Rangnick uveo je pomalo neobične metode... Shvatio je da klasično novčano kažnjavanje na igrače s bogatim plaćama naročito i ne utječe, pa ih odsad kažnjava - kolom (ne)sreće!

- U svlačionici se nalazi kolo sreće, koje ima polja s različitim kaznama - objasnio je lukavi trener.

RB Leipzig head coach Ralf Rangnick uses a spinning wheel to determine player punishments, which include:



-Work in club shop

-Serve food in team cafeteria

-Guide stadium tours

-Mow grass on training pitches

-Buy gifts for club staff

-Train in a tutu



