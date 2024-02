Pada potpis za novi Maksimir. Kad počinje rušenje i izgradnja novog? Ovo su mogući rokovi...

Nakon 27 godina ovu srijedu sporazumom triju strana, Grada Zagreba, Vlade i Zagrebačke nadbiskupije završavaju sve pravne prepreke kako bi započela rekonstrukcija stadiona Maksimir, kapitalnog projekta za hrvatski nogomet. Posljednjih 15-ak godina bilo je puno obećanja oko rješavanja toga pitanja, a čini su se dolaskom superizborne godine stvari pokrenule s mrtve točke.

Crkva će se odreći dijela zemljišta na kojem trenutačno leži stadion, a zauzvrat dobiti deset lokacija u Gradu za izgradnju ili rekonstrukciju crkava ili drugih objekata.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako će izgledati nova Kranjčevićeva

Pokretanje videa ... 01:55 Nova Kranjčevićeva | Video: Grad Zagreb

Obnova Kranjčevićeve trebala je već krenuti

Glavno je pitanje koje zanima sve ljubitelje nogometa kad će početi radovi na Maksimiru. Preduvjet za to je zamjenski stadion na kojemu će Dinamo i Lokomotiva moći igrati prvenstvene i europske utakmice. Obnova Gradskog stadiona u Kranjčevićevoj trebala je, prema prvotnom planu, početi još prošle godine, a ove rušenje Maksimira.

- Za maksimirski stadion namjeravamo provesti javni urbanističko-arhitektonski natječaj početkom sljedeće godine, potom će se kroz godinu razraditi idejni, glavni i provedbeni projekt i ishoditi sve potrebne dozvole. U 2024. bismo srušili postojeći stadion te nakon toga počeli graditi novi - govorio je zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet u prosincu 2022.

Foto: Grad Zagreb

Rušenje Maksimira u najoptimističnijoj varijanti neće početi prije 2026.

Sad se u kuloarima kao optimistična varijanta početka radova u Kranjčevićevoj spominje kraj ove godine, a dovršetak kraj 2025. Što znači da rušenje Maksimira, u najboljoj varijanti i u slučaju gotove kompletne dokumentacije, ne bi počelo prije 2026.

Dugoročno gledajući, gradnja Maksimira trajala bi oko dvije do tri godine. Stadion bi zadovoljavao najviše Uefine kriterije, imao 34.000 mjesta i stajao oko 60 milijuna eura, no s obzirom na rast inflacije i troškova izgradnje moguće je da to bude i nešto više. Trošak bi snosio privatni investitor koji bi zauzvrat dobio koncesiju na nekoliko desetljeća, možda i stotinu godina.

Foto: GNK Dinamo

Gradnja osječke Opus Arene, bitno manjeg stadiona, na terenu na kojem nije trebalo ništa rušiti, umjesto prvotno najavljene tri trajala je čak šest godina. Zato je teško očekivati da će Maksimir biti gotov prije 2029. ili 2030. Još puno koraka treba proći da bi bageri krenuli s rušenjem, ali nadajmo se kako će se trilateralnim sporazumom ovu srijedu neke stvari ipak ubrzati.