Padaju rekordi, Hajduk prešao novi jubilej: 'To je način života'

Nakon fantastične sezone u kojoj su osvojili prvi trofej nakon devet godina čekanja, euforija u Splitu i Hajduku dosegla je novu razinu. Danas je to jasnije nego ikad, s obzirom na to da se Hajduk pohvalio na društvenim mrežama kako su došli do brojke od 90.000 registriranih članova.

Registrirani članovi Hajduka imaju pojedine povlastice, kao što su bolji uvjeti za kupovanje ulaznica i popusti. Donedavni rekord bio je 43.339 članova iz 2016. godine, to je brojka koju su navijači 'bijelih' uvjerljivo prebacili do kraja prošle sezone.

Međutim, ove je sezone broj registriranih članova otišao u neke nove visine. Hajduk tako sada broji čak 90.000 članova, s čime se klub izrazito ponosi.

Najavili i utakmicu protiv njemačkog velikana

Klupska polusezona završila je prošli vikend, a od kraja jesenskog dijela do nastavka sezone HNL-a ima oko 70 dana. Tim je povodom Hajduk odlučio dogovoriti prijateljski susret s njemačkim bundesligašem, Schalkeom 04. Susret Hajduka i Schalkea trebao bi se održati 16. prosinca, nekoliko dana prije završetka SP-a u Kataru.

Radi se o sedmerostrukom njemačkom prvaku, koji je nažalost posrnuo posljednjih godina. Schalke je prošle sezone ponovno izborio plasman u Bundesligu, ali u aktualnoj je sezoni na posljednjem mjestu tablice i izgleda da bi ponovno mogli ispasti u drugu ligu.

Najčitaniji članci