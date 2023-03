Paige ostavila palicu i osvanula s košarkaškom loptom: 'Od sada sam najveći fan košarke'

Palicu za gol zamijenila je košarkaškom loptom, a umjesto minice, uvula se u kratke hlačice i usku majicu. Pa izazvala kaos u svijetu fanova golfa.

- Paige, zar mijenjaš sport? - upitali su je u strahu.

No, na njihovu sreću, Paige Spiranac ostaje vjerna svome golfu koji ju je proslavio. Fotografije s košarkaškom loptom samo su najava 'March Madnessa', odnosno završnice američke sveučilišne NCAA lige.

Je li loptu uzela samo za potrebe fotografiranja, nije niti bitno jer je košarka profitirala. Komentari su pozitivni, a mnogi su je obasuli hvalospjevima i riječima kako su zbog nje zavoljeli košarku.

- Košarka mi je do sada nije bila draga, ali sada je obožavam - složili su se fanovi.

Foto: Instagram

Bivša golferica na društvenim mrežama ima oko 4,5 milijuna pratitelja, a najveći dio toga otpada na Instagram na kojem je prati čak 3,7 milijuna ljudi. Paige redovito objavljuje fotografije kojima mami uzdahe, a ima i profil na stanici za odrasle OnlyFans. No, drži se svojih principa, a to je da ne objavljuje golišave fotografije.

- Nema golotinje i to namjerno. Također mislim da je nepokazivanje svega zapravo seksepilnije. To je moć korištenja svoje mašte. To je nešto što ću uvijek raditi - rekla je Paige pa pojasnila zašto ne preferira golotinju.

Foto: Paige Spiranac/Instagram

- Jednostavno nikada ne želim se skinuti do kraja i nikada to neću učiniti. Također ne mislim da je to korisno za moje poslovne ciljeve i kako vidim razvoj svoje karijere u sljedećih pet, 10, 15, 20 godina - rekla je Paige.

Posljednjom objavom zabrinula je fanove golfa, no nema straha. Palica ostaje u njezinim rukama.

