Paige Spiranac: Mama mi je bila model za donje rublje. Puno mi pomaže pri odabiru sadržaja

Atraktivna golferica hrvatskih korijena Paige Spiranac otkrila je da je njezina mama ustvari osoba kojoj može zahvaliti na uspjehu na društvenim mrežama. Njezina mama Anette je bivši model za donje rublje i duboko je involvirana u sadržaj koji Paige objavljuje na platformama.

- Ljudi uvijek govore: "Mora da su ti roditelji ponosni." I jesu. Zaista jesu. Ovo čime se bavim im nikada nije predstavljalo problem. Majka mi je bila model za donje rublje i bikini. Otac je hodao s majkom dok se bavila tim poslom. Pa i kada sam se ja uključila u isti, nije bilo problema - rekla je Paige pa dodala:

- Mama je zaista involvirana u ovo što radim. Često me fotografira... Čak je snimila sve fotografije na kalendaru koji sam izdala. Roditelji nikada na to nisu gledali kao nešto loše već na biznis što i jest.

Paige je vrlo popularna na društvenim mrežama. Na Instagramu ju prati više od 3,7 milijuna ljudi.

- I moji prijatelji misle isto. U životu nemam ljude koji me osuđuju zbog odluka koje sam donijela - nastavlja Paige i dodaje:

- Nervozna sam kada upoznajem nove ljude jer često znaju imati mišljenje zbog onog što su vidjeli u medijima. No, kada me zaista upoznaju, kada vide koliko radim "iza scene" i koliko se trudim, misle da je to super.

Paige svojim pratiteljima nudi i ekskluzivan sadržaj koji ne objavljuje na Instagramu. Ima svoju web stranicu onlypaige.com gdje objavljuje drugačije fotografije od onih na Instagramu.

- Te fotografije koje su na OnlyPaige stranici nikad prije nisu viđene. Njih ne objavljujem na Instagram. Smatram da su "preagresivne" i premda nisam u potpunosti gola, to su moje najseksi fotografije do sada - zaključila je.

