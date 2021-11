Francuski tenisač Benoit Paire, 47. igrač svijeta, izjavio je da ga nije briga što oni koji nisu cijepljeni protiv covida-19 neće moći igrati na Grand slam turniru Australian Openu u siječnju.

- U Melbourneu više nema karantene ako si cijepljen. Za one koji nisu cijepljeni nije me briga. Ako ne žele igrati još bolje za mene. Ja sam motiviran i želim imati odličnu sezonu sljedeće godine. Ako ima onih koji nisu voljni se cijepiti neka ostanu u Europi, to nije moj problem. Da bi išao u Australiju moraš biti cijepljen, ja jesam i veselim se igranju na Australian Openu - izjavio je Benoit Paire nakon što je u ponedjeljak u izgubio u prvom kolu ATP Masters 1000 turnira u Parizu.

Branitelj naslova na Australian Openu Novak Đoković i pobjednik US Opena Daniil Medvedev još nisu otkrili da li su cijepljeni i već ranije su izrazili sumnju u to da li će igrati na prvom Grand slam sezone, budući da je premijer savezne države Victorie, čiji je Melbourne glavni grad, odbacio mogućnost iznimke za bilo koga tko nije cijepljen.

Rafa Nadal je javno podržao cijepljenje i kazao je da se nada da će biti spreman za Australian Open nakon što oporavio od operacije stopala i sada naporno trenira za početak nove sezone i Australian Open.