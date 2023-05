'Pajača ne mogu braniti niti da hoću, Galilea nije trebao dobiti crveni. Penala za Dinamo nema'

Iza nas je 33. kolo HNL-a. Dinamo je prošli vikend potvrdio naslov prvaka pa je bez pritiska stigao na gostovanje Osijeku (0-0). Ni Hajduk nije imao rezultatski pritisak što se osjetilo na igri protiv Lokomotive (0-3). Premda je pitanje prvaka riješeno, i dalje se vodi velika bitka za europska mjesta što je potvrdio ludi derbi Rijeke i Istre (2-2) i ostanak u ligi.

I ovo kolo bilo je uglavnom dobrih odluka, ali i nekih spornih što su u emisiji "Studio HNL" na MAXSportu analizirali voditelj Saša Marić i stručni analitičar, bivši nogometni sudac Darko Cvitković.

- Mogli bi reći za 33. kolo da je suđenje bilo vrlo dobro ako izuzmemo utakmicu Rijeka - Istra. Ovo drugo je sve bilo dobro osim te utakmice. Kad maknemo nju bilo je vrlo dobro suđenje - počeo je Cvitković.

Osijek - Dinamo, sudac Duje Strukan

83. minuta, prekršaj Moharramija na Lovriću. Je li bio penal?

- Ja ne znam. Gledam isto kao i vi i nije mi jasno. Da se razumijemo, penala nema. Je li Moharrami njega rukom vukao? Četrdeset i pet godina sam tu i ne znam što bih vam rekao. Možda je sudac provjeravao s VAR-om je li kazneni udarac? Ne znam... Mogao je pustiti da se igra dalje, ne vidim da je prekršaj bio, možda kamera ne pokazuje... Ne znam što bih rekao jer jednostavno ne vidim.

Lokomotiva - Hajduk, sudac Patrik Kolarić

- Gledao sam utakmicu, dobro je. Svi su dobro odsudili osim nažalost one utakmice (Rijeka - Istra op.a.) gdje je sudac propustio pokazati stegovne mjere.

Rijeka - Istra, sudac Igor Pajač

17. minuta, prvi žuti za Galileu

- Odmah da krenemo. Nije čisto. Sudac stoji četiri, pet metara. Čisti prekršaj nad igračem Istre. Trebao je zaustaviti igru i dosuditi prekršaj. Tu staje cijela priča. S obzirom da je pogriješio i pustio igru, igrač Istre napravio je prekršaj za opomenu kojeg nije trebalo biti da je sudac dosudio prekršaj. Trebao je zaustaviti igru i ničeg dalje nema. Janković također radi prekršaj (u nastavku akcije) i trebao bi dobiti opomenu. Ne znam zbog čega Pajač to nije dosudio. Ispred njega, sve je čisto. Da ga hoću braniti, ne mogu. Ovdje je čista situacija.

37. minuta, drugi žuti za Galileu

- Nema puno diskusije. Čisti prekršaj. Situacija za opomenu, druga, i isključujuća. Bila je obećavajuća akcija. Ali nije trebala biti druga, trebala je biti prva opomena.

70. minuta, penal za Rijeku, Marušić i Obregon u duelu

- Ja sam to gledao par puta, usporeno. Tu je bio nekakav kontakt. Prekršaj je bio, sudac je bio blizu, komunicirao s VAR-om da je bilo kontakta i da ga je po nogama. Ja ću mu dati za pravo.

76. minuta, Ercegu arkada razbijena nakon duela s Dilaverom

- Ovdje je trebao biti prekršaj za Istru. Igrač se poslužio laktom i neoprezno igrao. Trebao je biti opomenut. To je to. Da je sudac to napravio... Labrović je opravdano dobio žuti karton zbog prigovora. Žao mi je jer da nije bilo ovakvog suđenja, bilo bi dobro suđenje ovo kolo.

Šibenik - Varaždin, sudac Ivan Bebek

69. minuta, prvi gol Varaždina. Šibenčani tražili zaleđe, utjecaj Vugrinca

- Ovo je vrlo jednostavno. Prošli put smo govorili o položaju zaleđa. Ovdje je igrač bio u minimalnom položaju zaleđa. Nije se aktivno uključio u igru i sve je čisto. Dolazi igrač iz drugog plana, puca i lopta se odbija. Ovo je sve čisto. Bili su svi daleko od njega. On ima pravo krenuti i stati, dati do znanja da ne želi igrati. Dok god ne dira loptu... U ovoj situaciji sve je čisto.

Gorica - Slaven, sudac Dario Bel

79. minuta, Bosec i Vujnović duel. Suci puštaju da se igra dalje

- Ja mislim da ima prekršaja, ali izvan kaznenog prostora. Nije kazneni udarac. Sudac je trebao dosuditi prekršaj. Vidite kako je plavi ušao u koljena. Bila je tiha provjera s VAR-om je li prekršaj unutar ili izvan, pošto je bio izvan kaznenog prostora igra se dalje. Najbitnije je da je igrač bio van kaznenog prostora.

