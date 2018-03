Pakleni plan: Uz pomoć Nikea Real bi mogao 'zapapriti' Barci

Iako je u PSG stigao tek prošlog ljeta, Neymar bi svoju avanturu u Francuskoj prijestolnici mogao završiti već prije početka ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva koje će se održati u Rusiji. Vjeruje se kako će Nike imati glavnu ulogu u ovom transferu.

Brazilski napadač Neymar Jr. želi riješiti pitanje svoje budućnosti što prije kako bi se mogao psihički fokusirati samo na Svjetsko prvenstvo.

Nakon razočaranja na prošlom Svjetskom prvenstvu koje je održano u Brazilu 2014. godine, te ispadanja od Njemačke u polufinalu rezultatom 7-1, Neymar ne želi imati ništa drugo na umu osim osvajanja ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva s reprezentacijom Brazila.

Iako su se pojavile svakakve priče koje govore da Neymar želi povratak u Barcelonu, sada su strani mediji prenijeli informacije kako se Neymarov otac nedavno sastao s čelnim ljudima Reala koji su spremni izdvojiti 400 milijuna eura za sjajnog Brazilca.

Glavnu ulogu u cijeloj toj priči mogao bi imati Nike, koji bi pomogao financirati prelazak Neymara u redove Madridskog velikana.

Nike je spreman pomoći financirati transfer Neymara u Real kao dio plana da postanu njihov sponzor. I Neymaru, ali i glavnoj zvijezdi Reala Cristianu Ronaldu Nike je glavni sponzor, ali klubu iz Madrida je sponzor Adidas koji je velika konkurencija Nikeu.

Real trenutno zarađuje 40 milijuna eura godišnje od njemačke kompanije s kojom imaju ugovor do 2020. godine, ali Nike se nada kako bi mogao zamijeniti Adidasov logo na dresu Reala ukoliko im pomognu financirati dolazak trenutnog napadača PSG-a.

U međuvremenu Neymar je ove sezone odigrao 30 utakmica u dresu Parižana,te je upisao nevjerojatnih 28 golova i podijelio 16 asistencija. Ali njegov boravak u glavnom gradu Francuske nije tako bajan kako izgleda. Više puta je ulazio u direktan sukob sa suigračima i trenerom, a nakon nedavnog ispadanja njegovog kluba iz Lige prvaka vjeruje se kako je spreman za novi izazov.

Barcelonin dvojac, Philippe Coutinho i Ivan Rakitić su izjavili kako bi raširenih ruku primili Neymara natrag u Barcelonu, ali kako stvari stoje Real je trenutno u najboljoj poziciji za dovođenje napadača PSG-a.

- Neymar mi ništa nije rekao o mogućem povratku u Barçu. Međutim, ja ga želim u ekipi. Moja vrata su za njega uvijek otvorena, u mojih početnih 11 on bi uvijek bio tu- rekao je naš reprezentativac

Philippe Coutinho koji je vrlo dobar prijatelj s Neymarom cijeli život, te njegov suigrač u reprezentaciji Brazila također bi htio vidjeti povratak Neymara u redove Katalonskog diva.

- Neymar je sjajan igrač. Igram s njim u reprezentaciji i mogu vam reći da je to čast. Bilo bi dobro kada bi se zaista vratio i naravno da su za njega vrata otvorena- izjavio je Coutinho.

Desni bek Parižana kritizirao ekipu

Dani Alves koji je stigao u Pariz ovog ljeta kao slobodan igrač bio je izrazito oštar prema svom sadašnjem klubu, nogometu pa čak i Neymaru.

- Nogomet polako gubi onaj duh koji me je inspirirao da postanem igrač. Današnji nogomet je postao biznis. Hvala Bogu što ga moja djeca ne vole jer se pretvorio u posao. Sve manje uživam u njemu- objasnio je kontroverzni Brazilac, te objasnio zašto se pridružio PSG-u

- Došao sam u Pariz zbog projekta. Zato što su ljudi koji su me doveli vjerovali u mene. Ipak, smatram da novac uložen u mene, s ciljem da pomognem klubu da ostvari ciljeve, ne odgovara mojoj stvarnoj vrijednosti.

Dotaknuo se i svog reprezentativnog kolege Neymara.

- Ljudi misle da je Neymar lutka. Ne, on je samo dijete koje raste. Još je u procesu razvijanja, nije sazrio dovoljno da zna kako se nositi s određenim problemima. Što manje važnosti bude pridavao takvim stvarima, iako one ponekad bole, to je bolje za njega. Mora se posvetiti nečem drugom. Neymar mora evoluirati.

Kritizirao je i PSG:

- Ekipa nema energije koja povezuje ljude: Nedostaje kemije, to se odmah vidi na terenu. PSG je trenutno u fazi razvitka pa mora malo patiti. Taj će proces potrajati i bit će vrlo teško stvoriti sklad unutar ekipe- iskreno je zaključio Alves.