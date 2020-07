Pakleno otvaranje Lige prvaka za Zagreb: Duvnjak prvi u Areni

<p>Devet je kola trebalo <strong>PPD Zagrebu</strong> za prvu pobjedu u prošloj sezoni Lige prvaka, odnosno sve dok norveški <strong>Elverum </strong>nije gostovao u Areni. U novoj, pak, pobjeda će za zagrebaše biti imperativ u trećem kolu kada će im u goste <strong>Aalborg</strong>, Danci koji su ugodno iznenadili u proteklom izdanju, ali bez Smarasona, Saeverasa, Gudjonssona, Ellebaeka i Lindboea to više neće biti isto.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: PPD Zagreb predstavlja Igora Vorija</strong></p><p>Otvaranje hrvatskom prvaku nosi sve tri top momčadi u skupini,<strong> Kiel, Veszprem i Barcelonu</strong>, u prve četiri utakmice. Prvi će u Arenu 16./17. rujna doći Kiel s <strong>Domagojem Duvnjakom,</strong> potom Zagreb ide u goste<strong> Manuelu Štrleku</strong> i Veszpremu, a nakon Aalborga kod <strong>Luke Cindrića</strong> u Barcelonu. Ne može teže, ali ako se nekad da uhvatiti favorite na spavanju, to je na početku... Tako barem kažu.</p><p>Nakon Barce još jedna domaća utakmica koja se mora dobiti makar je <strong>Celje </strong>lani osvojilo Arenu. Iza gostovanja u <strong>Nantesu </strong>dolazi <strong>Motor </strong>čime se završava prvi krug, a drugi se nastavlja obrnutim rasporedom, odnosno od Motora pa do završetka s Kielom.</p><p>Liga prvaka igrat će se srijedom i četvrtkom, počevši od 16. rujna, a kraj grupne faze planiran je 4. ožujka. U četvrtfinale idu prva dva kluba iz svake skupine, oni od trećeg do šestog igraju osminu finala, a zadnja dva završavaju natjecanje.</p><h2>Raspored:</h2>