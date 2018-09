Srušila je i četvrtu na svijetu! Sjajna Vekić gazi sve redom...

Nevjerojatna Donna Vekić nastavlja redati skalpove na turniru u Tokiju. Nakon što je pala prošlogodišnja osvajačica US Opena Sloane Stephens, odgovor na igru naše Donne nije imala ni četvrta na svijetu Caroline Garcia! Osječanka je pobijedila 6-3, 6-4. Vekić je ovo peta TOP 10 pobjeda u karijeri i druga ova tjedan.

U prvom setu Donna je odigrala poput pravog rutinera. Strpljivo je napadala mic po mic Francuskinju i iskoristila je njezine rupi u igri. Sjajnim forhendima protutnjala je kroz prvi set napravivši čak tri break lopte dok je Garcia uspjela jednom oduzeti Donnin servis.

U drugom setu Donna je malo pala u igri što je Garcia iskoristila. Oduzela joj je jednom servis i imala je seriju od čak 12 poena zaredom. No, kada je mislila da će lagano privesti set kraju, Vekić se probudila i pokazala Francuskinji o kakvom dijamantu je riječ. Suvereno joj je napravila break i došla do preokreta. Drugi break napravila je u najbitnijem trenutku i to na servisu Garcije za ostanak u meču. Iskoristila je treću meč loptu i tako ostvarila fantastičan rezultat plasiravši se u polufinale Tokija.

Sjajna Vekić nastavila je tako sa senzacionalnim rezultatima i igrom u Tokiju, a prepreka za ulazak u finale će joj biti osma tenisačica svijeta, Čehinja Karolina Pliškova.