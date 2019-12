Drama u Italiji: Brozović drži Inter pri vrhu, 'viole' se izvukle

Juventus neće usamljen ostati na vrhu! Inter je u 16. kolu Serie A remizirao s Fiorentinom 1-1 i izjednačio se s Juventusom koji je prvi zbog međusobnih omjera.

Već u osmoj minuti poveli su 'nerazzurri'. Zaslužan je za to ponovno bio naš Marcelo Brozović koji je briljantno našao Valera. Španjolac je samo imao nabiti loptu u mrežu... Nekoliko minuta kasnije Milan Badelj fantastično je opalio po golu, ali golman Intera je spasio ovaj odlični pokušaj hrvatskog veznjaka.

Dobio je potom Broz žuti karton u 27. minuti za prekršaj na protivničkom igraču, a obje momčadi bile su prilično podjednake kroz prvi dio igre. Ipak, Inter je u 41. minuti zabio još jedan gol koji je ipak poništen nakon pregleda VAR-a.

Sličan tempo nastavio se i u drugom poluvremenu. Broz i ekipa imali su malo više loptu u nogama, no bez ičega konkretnijeg, a Badelj je u 52. minuti dobio žuti karton. Rezultat se zamalo nije mijenjao do kraja, no Vlahović je u 92. minuti nakon fantastičnog prodora po lijevoj strani nevjerojatno opalio po golu s nekih desetak metara, a Handanović nije mogao ništa.

Badelj je zamijenjen u 66. minuti, a Brozović je igrao cijeli susret.