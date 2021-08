U posljednjoj utakmici grupne faze natjecanja olimpijskog turnira košarkaša reprezentacija Slovenije je svladala Španjolsku 95-87 i tako s maksimalnim učinkom završila natjecanje u skupini C u kojoj je u nedjelju Argentina svladala Japan s 97-77 i tako izborila mjesto u četvrtfinalu.

Iako konačan rezultat to ne pokazuje, Slovenci su pobjedu osigurali u napetoj završnici, jer su momčadi u zadnju minutu ušle gotovo izjednačene, s vodstvom slovenskih košarkaša 88-87. Španjolci su do kraja dvoboja sve promašili, a pobjedu Sloveniji osigurali su Klemen Prepelič i Zoran Dragić s četiri pogođena slobodna bacanja, dok je Edo Murić još pogodio i tricu za konačnih 95-87.

Iako je već u prvoj četvrtini zaradio treću osobnu pogrešku i ubacio samo 12 koševa, ponovno je najbolji igrač pobjedničke reprezentacije bio Luka Dončić, koji je završio dvoboj s 14 skokova i devet asistencija. Odličan je bio Vlatko Čančar s 22 koša i šutom 8/12, a američki 'Slovenac' Mike Tobey je spojio 16 koševa i 14 skokova. Klemen Prepelič je ubacio 15 poena.

Španjolci su početkom treće četvrtine došli do 12 koševa prednosti (55-43), ali Slovenija do kraja tog perioda uspjela smanjiti zaostatak na samo dva poena (68-70).

Kod aktualnih svjetskih prvaka je najbolji bio Ricky Rubio s 18 koševa i devet asistencija. Alberto Abalde je ubacio 14, a Sergio Llull i Rudy Fernandez po 12 poena.

Slovenija je Španjolce nadskakala (51-41) te nadigrala koševima u reketu (34-22) i iz kontranapada (14-7).

Aktualni europski prvaci su pobjedom izbjegli mogući četvrtfinalni sraz s američkom reprezentacijom.

Prema novom sustavu, nakon grupne faze su reprezentacije rangirane od prvog do 12. mjesta, a prvih osam nastavlja natjecanje u nokaut fazi. Momčadi od 1. do 4. mjesta su u ždrijebu postavljene za nositelje (Slovenija, Francuska, Australija, SAD), a one od 5. do 8. mjesta (Italija, Španjolska, Argentina, Njemačka) će biti izvučene za njihove suparnike po poludirigiranom sustavu, po kojem se nisu mogle sastati reprezentacije iz iste grupe u prvom dijelu natjecanja.