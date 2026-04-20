'VUKOVI' U 2. LIGI

Palace i West Ham odigrali bez golova, Wolverhampton ispao!

Piše HINA,
Crystal Palace i West Ham remizirali bez golova! Wolverhampton matematički ispao iz Premier lige! Drama na vrhu, Arsenal vodi u utrci za naslov

Posljednji susret 33. kola engleskog nogometnog prvenstva između Crystal Palacea i West Hama završio je bez golova, a tim je rezultatom Wolverhampton i matematički ostao bez izgleda za prvoligaški spas. Bila je to skromna predstava nakon koje gosti mogu biti nešto zadovoljniji jer sada imaju dva boda više od Tottenhama i zone ispadanja.

Pobjeda bi ih dovela četiri boda iznad Spursa, ali morali su se zadovoljiti remijem. Remi londonskih klubova, potvrdio je i sudbinu Wolvesa koji su i matematički ispali iz Premier lige nakon osam sezona u najvišoj ligi. Pet kola prije kraja Wolverhampton ima 16 bodova manje od West Hama koji drži 17. mjesto, posljednje koje donosi spas.

Borna Sosa nije nastupio za Palace koji se nalazi na 13. mjestu sa 43 boda. Na vrhu je Arsenal sa 70 bodova, tri više od Manchester Cityja koji ima i utakmicu manje.

FOTO Tko su braća Jokić? 'S tim momcima se ne želite zakačiti'
UVIJEK UZ MLAĐEG BRATA

FOTO Tko su braća Jokić? 'S tim momcima se ne želite zakačiti'

Strahinja i Nemanja Jokić često prate mlađeg brata Nikolu u njegovoj dominaciji na NBA parketima. Ove sezone igra sjajno pa su braća dobro raspoložena, ali nije ih strah ući u sukob kada netko napadne Nikolu
ŠOKANTAN PREOKRET Fatalna Wanda nema granice. S bivšim mužem snima seriju o preljubu
SKANDALOZNA MENADŽERICA

ŠOKANTAN PREOKRET Fatalna Wanda nema granice. S bivšim mužem snima seriju o preljubu

Bivši supružnici Wanda Nara i Maxi Lopez ponovno zajedno, ali sada pred kamerama! Glume sami sebe u seriji 'Triángulo Amoroso', koja otkriva turbulentni ljubavni trokut s Maurom Icardijem. Bivši bi par trebao snimiti i scenu poljupca
FOTO Trening, kile, mišići, žile: Ovi nogometaši objesili su svoje kopačke o klin i primili se utega
SAMO PROTEINI

FOTO Trening, kile, mišići, žile: Ovi nogometaši objesili su svoje kopačke o klin i primili se utega

Neki nogometaši jedva čekaju kraj igračke karijere kako bi konačno, možda i prvi put u životu, mogli jesti i piti bez opreza. Međutim, neki od njih nastavili su sa sportskim načinom života, primili se utega i u ozbiljnim godinama održali sjajnu formu.

