Palaversa: Getafe je stepenica do treniranja pod Guardiolom

Getafe je našeg Antu Palaversu (zajedno sa španjolskim napadačem Dariom Povedom) predstavio svojim navijačima. Ante dolazi na posudbu iz Man Cityja i - sanja igrati u momčadi koju trenira Pep Guardiola

<p><strong>Ante Palaversa</strong> predstavljen je u Getafeu u koji je došao na jednogodišnju posudbu iz Manchester Cityja. Pa na predstavljanju poručio kako se nada napretku koji bi mu jednog dana omogućio treniranje pod vodstvom Cityjevog trenera <strong>Pepa Guardiole</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ante Palaversa predstavljen u Getafeu</strong></p><p>- Nisam nikada trenirao s Guardiolom no nadam se tome u budućnosti zahvaljujući svom napornom radu. Getafe ne igra na isti način kao Manchester City, ali na igraču je da se prilagodi igri momčadi. Sada je najvažnije dobro se pripremiti s momčadi uoči početka sezone, te se pokazati na svojoj poziciji, to je kao i u svakom drugom klubu - rekao je 20-godišnji Palaversa na konferenciji za medije u Getafeu, južnom predgrađu Madrida.</p><p>Palaversa, koji je igrao u mlađim selekcijama reprezentacije Hrvatske, u siječnju 2019. je bio prešao iz Hajduka u Manchester City. Engleski klub ga je prvo bio ostavio na posudbi u Hajduku, a prošle sezone ga je poslao na posudbu u belgijskog prvoligaša Oostende gdje je odigrao 20 utakmica.</p><p>Sada je stigao na novu posudbu u Getafe koji je prošle sezone zauzeo osmo mjesto u španjolskom prvenstvu, premda se tijekom većeg dijela sezone borio za četvrto mjesto i izlazak u Europu.</p><p>- Veliko je zadovoljstvo biti ovdje, u ovom klubu, u jednoj od tri najbolje lige na svijetu. Očekujem sve najbolje u momčadi i oko nje. Što se mene osobno tiče, radit ću ono što mogu i znam. Davat ću 100 posto od sebe za ovaj klub. Igram u veznom redu, na poziciji defenzivnog veznog, na mjestu "šestice" gdje na sredini terena obavljam agresivan posao - dodao je Palaversa.</p><p>Palaversa je drugi hrvatski nogometaš u posljednjih šest i pol godina koji je obukao plavi dres Getafea. Brazilski ofenzivni vezni igrač <strong>Sammir</strong>, s hrvatskom putovnicom, ondje je bio došao iz zagrebačkog Dinama u siječnju 2014. te se zadržao godinu dana.</p><p>- Ante Palaversa je igrač koji zasad možda i nije jako poznat - pričao je Getafeov sportski direktor <strong>Ángel Martín</strong>.</p><p>- No Ante je kvalitetan nogometaš, fizički dobar, konkurentan... Ima važne stvari kojima može značajno doprinijeti momčadi. Uvjereni smo da će tako i biti. Zahvalni smo mu što je od prve minute bio na raspolaganju doći ovdje - rekao je Martín.</p>