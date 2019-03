Palaversa opet izašao iz igre: Ne želim više govoriti o tome

Sve što smo najavljivali kroz tjedan se i pokazalo na terenu. Pohvale Rudešu, kao što sam najavljivao oni su dobra natjecateljska ekipa koja je došla na Poljud kroz polukontru i kontru nešto napraviti. Pohvale našim igračima Pasaričeku i Kovačević koji su na posudbi u Rudešu, željeli su se pokazati... Kad se sve zbroji i oduzme, zadovoljni smo, čestitke momčadi na još jednoj pobjedi, rekao je trener Hajduka Siniša Oreščanin nakon pobjede nad Rudešom (3-0).

S obzirom na rezultat, bila je to nešto teže izborena pobjeda protiv Rudešana koji su pokazali jako dobru igru pružili odličan otpor.

Najavili ste da će ovo biti utakmica iz noćne more, je li pobjeda na koncu uvjerljivija od prikazane igre?

- Ne bih se složio da je ovo bila utakmica iz noćne more, oni su par puta opasno prijetili, ali sve ostalo je bilo u našoj kontroli. Možemo biti bolji, konkretniji, ali na koncu je ovo bila naša zaslužena pobjeda.

Palaversu ste opet vadili nakon 60-ak minuta igre?

- Već sam odgovorio na to pitanje, ne znam zbog čega se to uvijek potencira.

Je li bilo planirano da ne napadate Rudeš visoko, da im date da igraju kako bi se otvorili i to iskoristili?

- Da, upravo to. Ljudi ne žele igrati s nama, pa smo im dali da igraju, i iskoristili to u tranziciji. Oni su pokazivali da žele i mogu igrati, imaju talentirane igrače koji su im došli na posudbu i jedan od naših ciljeva je bio bat taj, da im damo da s loptom dođu u našu polovinu terena - zaključio je.

Pomoćni trener Rudeša Vladimir Balagović došao je na press konferenciju jer prvi trener Tomislav Ivković odrađuje prvu od dvije utakmice kazne koju je zaradio protiv Lokomotive.

- U startu moram reći da je ovo bila zaslužena pobjeda Hajduka. Pokazali su da imaju veliku kvalitetu, digli su nivo igre i zasluženo slavili. Mi smo imali 15 - 20 minuta u drugom dijelu dobar nivo, stvarali smo prilike, i da smo imali, kako se kaže ''onu stvari'' i zabili, mogli smo i okrenuti utakmicu. Nismo, i zbog toga čestitke Hajduku na tri boda...

Što se promijenilo da ovako dobro izgledate u zadnjih par utakmica?

- Gušt i milina je trenirati ove igrače, Kovačević i Pasariček iz Hajduka, Juranović iz Osijeka..., svi oni su prošli prave nogometne škole, prepoznaju situacije, odmah reagiraju... Osijeka smo mogli riješiti u svoju korist, prošlu utakmicu smo pobijedili, skinuli tu stigmu da smo mi i Bugari jedini bez pobjede u Europi..., ovdje smo odigrali ok, onoliko koliko nam je Hajduk dozvolio....

Pasariček je pokazao nezadovoljstvo zamjenom?

- Po meni je to normalna reakcija, on je igrao na svom stadionu, želio je pokazati nešto više iz svog repertoara dok je imao priliku. Nije to bilo ništa zločesto - zaključio je Balagović.

Sada slijedi reprezentativna pauza i prilika momčadima da se pripreme za završni dio sezone. Rudeš nakon predaha 28. ožujka gostuje kod Slaven Belupa dok će Hajduk dva dana kasnije na gostovanje u Pulu.

Igrači Hajduka na posudbi u Rudešu Luka Pasariček i Franko Kovačević zaigrali su danas na Poljudu protiv svojih.

Nismo iskoristili naše prilike, a kad ne zabiješ Hajduku na Poljudu onda se nemaš čemu ni nadati – kazao je Pasariček, a Kovačević dodao:

- Bilo je malo čudno, ali sam se brzo privikao. Nije mi ništa novo igrati u ovakvoj atmosferi, igrao sam za Hajduk i protiv Evertona pred puno više gledatelja, a meni je iskreno podrška Hajduku s tribina davala osjećaj kao da bodre mene. Hajduku želim svu sreću u nastavku sezone, s novim trenerom izgledaju jako dobro.

Brazilac Jairo zabio je jedan gol i bio jako raspoložen za suradnju sa suigračima.

- Bila je teška utakmica, naporna, pokušavali smo protiv vjetra igrati niskim loptama, zadržati strpljenje i to nam se isplatilo. Zabili smo u pravo vrijeme, a onda je sve bilo lakše.

Mijo Caktaš odigrao je odličnu utakmicu, zabio dva gola?

- Takav je od početka sezone, kad ga trebamo, on zabije.

Navijači?

- Nadam se da ću ovo gledati svaku utakmicu kod kuće, jer su na gostovanjima uvijek ovako raspoloženi. To nam pomaže da igramo bolje, da skupljamo bodove, i pokušamo doći do cilja, izboriti plasman u Europu.

Slijedi reprezentativna stanka, hoće li to prekinuti niz vaših dobrih rezultata?

- Nadam se da neće, i nama treba odmora, da malo napunimo baterije.

Dinamo je iduća utakmica na Poljudu?

- Da, ali prije toga je Istra a protiv nas svi igraju kao da im je u pitanju život. Moramo igrati utakmicu po utakmicu a ne gledati daleko unaprijed.

Golman Posavec je opet skinuo nekoliko vrlo teških udaraca, kad je trebalo bio je zadnja prepreka za igrače Rudeša.

- Ja sam tu da dam dodatan impuls, i drago mi je ako sam uspio. Rudeš se digao od prvoga dijela sezone, imali su motiv, nisu imali što izgubiti, a mi smo morali pobijediti. Kontrolirali smo veći dio prvog poluvremena, šteta da nismo zabili još koji gol, a u drugom smo imali par nespretnosti koje smo sami zakomplicirali. Na koncu je najvažnija pobjeda.

Je li reprezentativna stanka koja slijedi dobra za vas ili ne?

- Mislim da će biti dobra da odmorimo glave, da se skupimo, i popravimo sve što treba pred zadnji krug. Vjerujem da će sve biti kao treba.

Korak po korak sve ste bliže Europi?

- To je krajnji cilj koji ne želimo sakrivati, ali se nećemo ni bahatiti. Napredujemo i vjerujemo da ćemo na koncu uspjeti.

Navijači?

- Bez njih nije isto, nadam se da će biti opet. Više nije čudno da ih se protiv zadnje momčadi prvenstva okupi preko 11.000, vjerujem da igramo protiv županijskog ligaša da bi ih bilo isto toliko. Oni vole ovaj klub i hvala im od srca na podršci - zaključio je golman Hajduka.