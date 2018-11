Zagreb srušio Celje za jako bitnu pobjedu u Ligi prvaka...

Do druge i jako bitne pobjede stigli su rukometaši PPD Zagreba. Palo je Celje 24-22 u Areni Zagreb pred sjajnom atmosferom koju su napravili navijači Zagreba i tako dali vjetar u krila svojoj momčadi.

Zagreb je dobro ušao u utakmicu pa je u prvom poluvremenu bio stalno bio u vodstvu, u jednom trenutku imao je pet golova prednosti. I u nastavku igrači Zagreba su držali prednost, koja se kretala od tri do pet pogodaka viška. No, u posljednjih deset minuta Celje se primaklo na gol zaostatka, ali igrači Zagreba su se uspjeli oduprijeti i doći do važne pobjede.

Kod Zagreba najefikasniji je bio Zlatko Horvat sa šest golova, a David Mandić zabio je četiri. U ekipi Celja Branko Vujović zabio je pet, a Draško Nenadić četiri pogotka.



- Znali smo da nas očekuje teška bitka. Želim čestitati dečkima na igri i izdržljivosti. Vodili smo cijelo vrijeme, malo nam je koncentracija pred kraj pala. Teške su ovakve utakmice. Ova utakmica je imala težinu, i zadovoljan sam sa ovih pet bodova do sad. Želim zahvaliti publici na sjajnom navijanju. Sad smo na jako dobrom putu prema osmini finala - rekao je trener Zagreba Lino Červar nakon jako bitne pobjede. Zagreb je ovom pobjedom došao jako blizu plasmana u osminu finala, no još je puno do kraja.

- U Celju će biti pakao za osam dana. Pred njima je pritisak. Ako izgube, oni praktički ispadaju. Ovo je velika šansa za mlade igrače da pokažu što znaju - zaključio je.

Zagreb je opet predvodio kapetan Zlatko Horvat, no on je upitan za drugu utakmicu zbog ozljede zadnje lože.

- Nešto sam osjetio u zadnjoj loži, nadam se da nije ništa strašno. Igrao sam još poslije toga tako da mislim da je neko istegnuće. Bitno je da smo mi ovo dobili. Oni su u zadnjih par godina isti kao i mi. Rade s mladim igračima i nemaju puno novaca. Pokazalo se da je ovo pravi derbi. Meni je najbitnije da smo mi dobili da se sad možemo pripremati za utakmicu u Celju - rekao je Horvat.

Ova utakmica i pobjeda su posebne bile za jednog čovjeka, Slovenca Urha Kastelica, Zagrebovog golmana, koji je bio igrač utakmice zbog sjajnih obrana u ključnim trenucima, a na kraju se to popelo do brojke Urh je u Celju proveo čak pet godina, a u Zagreb je došao upravo od tamo.

- Za mene je to bila posebna utakmica protiv svog bivšeg kluba gdje sam naučio sve o rukometu. Kako sam s većinom igrača Celja igrao, što u klubu što u reprezentacijama, jako se dobro poznajemo, pa je to bila psihološka igra. To su sve moji prijatelji, zafrkavao sam ih, kao što bi i oni mene da su pobijedili - rekao je Kastelic koji je svjestan da će ga dočekati zvižduci u Celju.

- Sigurno ću dobiti koji zvižduk u Celju, otišao sam naglo. Ne znam zašto su to oni tako loše primili, ali opet ću dati sve od sebe za pobjedu Zagrebu - zaključio je.

Uzvratna utakmica je već na rasporedu iduću nedjelju u Celju. Na ljestvici skupine B vodi PSG sa 14 bodova, Pick Szeged ima 10, Nantes i Flensburg po 6, PPD Zagreb i Skjern po 5 bodova, Celje 4, a Motor Zaporožje 2 boda.