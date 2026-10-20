Pamić: Garcia me demantirao, a Kovačević zna pronaći rješenja

Nogometaši Rijeke i Karlovca igraju utakmicu osmine finala Hrvatskog kupa. Susret se igra u Karlovcu danas od 18 sati, a utakmicu možete gledati na MaxSportu 1. Već nekoliko sezona na klupi Karlovca je legendarni Igor Pamić koji je pun hvale za trenera Rijeke Matjaža Keka.

- Kek je dokazan trener i nogometni te ljudski gospodin. On će iz Rijeke izvući maksimum i to je najveća opasnost za sve. Rijeka ima europske obveze, ali Kek zna kako se nositi s tim. Nikako je ne bih otpisivao iz prvenstvene utrke s Dinamom i Hajdukom - rekao je za Sportske novosti.

Karlovac i Osijek sastali se u osmini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Posebno se osvrnuo na trenerske pozicije u zagrebačkom i splitskom velikanu. Pamić je bio jedan od rijetkih koji je javno branio Marija Kovačevića.

- Branio sam Kovu, ali i Zvonu Bobana, jer sam smatrao da klub mora stajati iza svoje odluke. Kovačević je već dokazao da zna pronaći rješenja. Govorimo o treneru koji 11 mjeseci nije izgubio utakmicu. Za mene je položio ispit. Pogledajte samo koliko znači pravi vratar – uvjeren sam da bi Dinamo s njim ranije prošao Viking i igrao Ligu prvaka - dodao je Pamić.

Pamić je ponudio i iskreno priznanje kada je u pitanju trener Hajduka Gonzalo Garcia, čiji je rad u prošlosti otvorenije kritizirao.

- Prošle godine sam ga kritizirao nakon nekih ispadanja, ali čovjek me demantirao i danas za svoj posao zaslužuje najviše ocjene. Hajduk mu je dao povjerenje i pogodio. Pobijedio je Dinamo i Ajax, i to ne na sreću – Hajduk je protiv Ajaxa bio bolja momčad! Sada za njih dolazi izuzetno teško razdoblje s gustim ritmom utakmica, gdje će se vidjeti kako reagiraju nakon slabijeg rezultata - zaključio je Pamić.