Pamić za 24sata: Devet golova. Bože, kako to loše zvuči! Vlak: Nešto tu smrdi i nije normalno

Uh, devet komada je stvarno puno, ružno to zvuči, tako da možemo reći kako je ovo ipak rezultatski debakl, kaže nam Igor Pamić.

Zagrepčani su na otvaranju nove sezone Lige prvaka kod Bayerna potučeni do nogu, upisali su najteži poraz (9-2) u svojoj europskoj povijesti. Dinamova ekspedicija danas je u jutarnjim satima avionom iz Münchena poletjela prema Zagrebu, do ulaska u avion nije bilo nikakvih priča oko potencijalne smjene Sergeja Jakirovića.

- Očekivao sam puno organiziraniji Dinamo, vjerovao da će biti raspoloženi na lopti, nešto pokazati prema naprijed. I da će po pitanju defenzive biti puno ozbiljniji, kako neće imati toliko respekta prema favoriziranom domaći - priča Pamić, pa nastavlja:

- OK, svi znamo što u europskom nogometu predstavlja Bayern, ali se onda tako i treba postaviti. Ma dogodi se loš dan, ali devet komada... stvarno je puno. Još sam u najavi sam poručio kako se plašim ove utakmice, najviše zbog onog Qarabaga u Maksimiru. Dinamo je tad suparniku poklonio previše šansi, tad je taj jedan komadić sreće bio na našoj strani. Svi smo presretni zbog Lige prvaka, ali ovo nije bilo dobro. Nikako.

Strahujete li da će Dinamo u Ligi prvaka doživjeti još koji rezultatski debakl?

- Ne, ne strahujem od toga, svatko pametan uči iz svojih grešaka. Možda je bilo idealno da nas Bayern već u 1. kolu ovako "klepi po ušima", ovo bi sad moglo biti dobro otrježnjenje za trenera i igrače. U Dinamu moraju znati što ih čeka u HNL-u, što ih čeka u Ligi prvaka. Ali ja sam siguran kako će u nastavku sezone "modri" biti opasniji i konkurentniji na europskoj sceni.

Pamić je istakao još jedan problem u igri Dinama.

- Dinamo ima ozbiljne defenzivne probleme, na tome treba raditi. Ne želim pravdati ni trenera ni igrače, ali Dinamo u HNL-u stalno dominira, nije im lako prebaciti momčad za ovakve utakmice, ne snalaze se najbolje u podređenom položaju. Na kraju smo primili devet komada, Bože dragi kako to loše zvuči.

Vjerujete li da Sergej Jakirović može podići ovu momčad?

- On je do sada napravio dobre stvari, u nezgodnom trenutku je podigao momčad, osvojio prventsvo i kup. A jučer? To je bilo šepavo, blago rečeno. Na kraju se gleda samo rezultat, on i uprava najbolje znaju koji su ciljevi postavljeni ispred njega. A ušao je u Ligu prvaka. Nisam predsjednik kluba niti član upravnog odbora, ali Dinamo sad mora zadržati mirnoću. Prvenstvo je tek krenulo, ne smije jedan ma kako bolan poraz porušiti temelje kluba - završio je Pamić.

Vlak: Moraš se spremiti tako da ne primiš devet

- Rezultat zvuči zastrašujuće i 9-2 ne priliči Dinamu. Znali smo i prije da je Bayern moćan, ali nitko nije ovo očekivao. Bayern se od prve minute nametnuo. Dinamo je bio od početka imao tešku večer. Moralo se i u pripremi predvidjeti da će primiti pet ili šest golova, ali ne moraš devet. Igrači su potonuli. Zabili su dva gola, ali onda su potonuli i krenula je kanonada. Moraš se spremiti tako da ne primiš devet. Oni su osjetili krv i nastavili su - rekao je Marijan Vlak za Večernji list.

Je li problem u treneru?

- Ne mogu reći da igrači ne slijede Jakirovića, ali činjenica je da nešto smrdi i da nešto nije normalno. Činjenica je da je rezultat katastrofa. Svi moraju snositi posljedice. Ovo je blamaža za klub i hrvatski nogomet. Hrvatski nogomet ide u krivom smjeru u kvaliteti. Puno igrača dolazi izvana, oni koji tamo nisu uspjeli. Oni trebaju dizati nogomet, a ne uzimati mjesta našima.

Upro je prstom i u najboljeg igrača.

- Vidi se na Petkoviću da nije onaj od prošle sezone. Sad je definitivno u nekom problemu. Kad je pravi on je klasa, ali ovo nije taj Petković kojeg mi želimo. Ova priča neće izaći iz glave, ali stvari će se pozitivno zakotrljati. Nije dobro da to bude kraj svijeta, ali momčad se mora resetirati i ne smije pasti u depresiju. To se mora kroz aktivnosti podignuti na nivo kakav Dinamo zaslužuje - dorao je Vlak.