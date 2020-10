Panenka hospitaliziran u Pragu: Na aparatima je, bori se za život

Legendarni češki nogometaš i bivši reprezentativac Čehoslovačke Antonin Panenka (71) u teškom je stanju hospitaliziran u praškoj bolnici i liječnici se bore za njegov život

<p><strong>Antonin Panenka </strong>(71) je bio pozitivan na koronavirus, a nakon što mu se stanje pogoršalo smješten je na odjel intenzivne njege u jednoj praškoj bolnici gdje je priključen na aparate, objavio je Bohemians 1905, klub u kojem je Panenka direktor.</p><p>- Antonin Panenka je u ozbiljnom stanju odveden na odjel intenzivne njege. Nećemo više komentirati njegovo stanje. Tonda, bori se - objavio je praški klub na društvenim mrežama.</p><p>Panenka je tijekom karijere zabio više od 300 golova, no jedan ga je proslavio i obilježio za sva vremena. Prije 44 godine Panenka je donio naslov europskog prvaka Čehoslovačkoj. U finalu protiv Zapadne Njemačke u posljednjoj je seriji izvođenja jedanaesteraca nadmudrio Seppa Maiera i donio veliko slavlje svojoj tadašnjoj zemlji.</p><p>Maier se bacio na stranu, a Panenka je lagano potkopao loptu koja je ušla u mrežu po sredini gola. Od toga dana takav se udarac naziva Panenkinim imenom.</p><p>- Nakon treninga u Bohemiansu znao sam ostajati s našim vratarom i vježbati jedanaesterce. Igrali smo za čokoladicu ili čašu piva. Budući da je bio vrlo dobar vratar, postalo je to skupa oklada. Prije spavanja sam razmišljao kako pucati i došao sam na ideju, a onda sam je počeo polako testirati i primijeniti u praksi. Na kraju sam u finalu izabrao taj penal jer sam shvatio da to je bio najlakši i najjednostavniji način postizanja gola - kazao je u jednom razgovoru.</p><p>Osvojio je i brončanu medalju na Europskom prvenstvu četiri godine kasnije. Za Bohemians je igrao 14 godina, dok je četiri godine igrao za bečki Rapid dijeleći svlačionicu sa Zlatkom Kranjčarom i Petrom Bručićem. Igrao je i za St Pölten, te Slovan Wien. Danas je Panenka predsjednik kluba "Bohemians" u kojem je i započeo svoju profesionalnu nogometnu karijeru.</p>