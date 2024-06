Panika u Berlinu: Netko ostavio ruksak kod fan zone, policija evakuirala dio navijača...

Njemačka će prvi put nakon 2006. godine ugostiti veliko natjecanje u nogometu. Pedantni Nijemci sve su isplanirali do najsitnijeg detalja. Pripremili su veliku navijačku zonu kod Brandenburških vrata u Berlinu, a sigurnosne mjere su rigorozne kako ne bi došlo do incidenata. Ipak, jedna situacija na dan otvaranja Eura je izazvala paniku.

Naime, policija je pronašla ruksak pokraj ulaza u navijačku zonu kod zgrade Reichstaga.

Kako piše Bild, policija je uhitila osobu koja je ostavila ruksak. Sumnja se na eksplozivnu napravu pa su ispraznili manji dio navijačke zone i dali se u opsežnu poragu za daljnim sumnjivim predmetima. Doveli su sa sobom i pse tragače.

Euro 2024 - Fans in Berlin gather at a fan zone to watch Germany v Scotland | Foto: LISI NIESNER/REUTERS

- Postavljeno je zaštićeno područje zbog sigurnosnih razloga. Ruksak se trenutno pretražuje, a postoji mogućnost da nije unesen u fan zonu jer je veći od dopuštene veličine. Zaštićeno područje široko je 200 metara, ali ne obuhvaća cijelu fan zonu. Tri ulaza su zatvorena, a jedan je i dalje otvoren - objasnila je glasnogovornica berlinske policije Beate Ostertag.

Euro 2024 - Fans in Berlin gather at a fan zone to watch Germany v Scotland | Foto: LISI NIESNER/REUTERS

Dakle, nema mjesta za paniku. Policija je iz predostrožnosti zatvorila manji dio zone u kojoj su pronašli ruksak, a nakon što ništa sumnjivo nisu pronašli, opet su sve otvorili za navijače.