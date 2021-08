Hrvatski paraolimpijac Matija Sloup osvojio je odlično četvrto mjesto u bacanju kugle u kategoriji sportaša niskih rastom na Paraolimpijskim igrama u Tokiju, dok je Marijan Presečan u kategoriji F53 u bacanju kugle bio šesti.

Bio je to sjajan nastup 25-godišnjeg Sloupa, član kutinskog kluba Odisej.

U svih šest serija prebacio je svoj stari osobni rekord (10.30) i na koncu završio natjecanje s dužinom od 10.60 metara. Sloup je do pete serije čvrsto držao treće mjesto, no tada ga je preskočio bivši svjetski rekorder Portugalac Miguel Monteiro bacivši kuglu na 10,76 metara.

- Zaista sam sretan. Šest puta sam prebacio stari osobni rekord i do samog kraja natjecanja sam bio u borbi za medalju. Treće mjesto sam držao do pete serije, no Portugalac me tada prebacio. Nažalost, medalje je pobjegla za 16 cm, no u Parizu ću biti još bolji."

Sloupov dosadašnji osobni je iznosio 10.30, no ove godine nije bacio dalje od 9.73 metara. Međutim u Tokiju je šest puta prebacio deset metara (10,48, 10,54, 10,51, 10,60, 10,43, 10,46).

- Ovo je bila jako teška godina i jako težak ciklus i fizički i psihički. Početkom godine sam tri i pol mjeseca bio ozlijeđen, tada sam mislio da neće biti ništa od Tokija. No, uspio sam se oporaviti i sjajno pripremiti. U Tokio sam došao s najboljom formom u životu - dodao je zahvalivši se svojoj ekipi s kojom radi, treneru Dubravku Brdovčaku, fizioterapeutkinji Nataliji Sloup, te kondicijskom treneru Tomislavu Markiću.

Sloup je na svjetskom prvenstvu u Londonu 2017. bio četvrti za samo jedan centimetar, sada je opet završio korak do medalje.

- Ta drvena medalja me prati, no siguran sam kako ću i nju prebaciti - dodao je europski prvak iz Berlina 2018. godine, te brončani sa SP-a u Dubaiju 2019. godine koja mu je i donijela status evidentnog kandidata za nastup na Paraolimpijskim igrama.

Zlato je nakon velike drame u zadnjem hicu natjecanja osvojio Rus Denis Gnezdilov s rezultatom 11.16 srušivši za jedan centimetar svjetski rekord koji je prije njega postavio Iranac Garah Tnaiash bacivši kuglu 11.15.

Gnezdilov je otvorio natjecanje svjetskim rekordom od 11.02 što je bilo centimetar duže od rekorda kojeg je u veljači postavio Portugalac Monteiro. Rus je držao rekord i prvo mjesto do zadnje serije kada je Iranac bacio 11.15 i već počeo slaviti zlato. No, Gnezdilov je u zadnjem pokušaju bacio centimetar dalje za pobjedu.

- Natjecanje je bilo za pamćenje, tri puta je rušen svjetski rekord. Onda samo znate koliko je jaka konkurencija u mojoj kategoriji," dodao je Sloup.

Matija je rođen s genetskom bolesti, zbog čega je visok tek metar i dvadeset. Prošao je 16 operacija, prvu još kao dječak u trećem razredu osnovne škole. Kazao je kako mu je sport zaista puno pomogao kroz život i uz njega je sazrio.

Dodajmo kako je Sloup svjetski rekorder u bacanju diska no nažalost, to nije paraolimpijska disciplina.

- Vlasnik sam pet službenih svjetskih rekorda u disku, ali to nije paraolimpijska disciplina. Postoji mogućnost da vrate ovu disciplinu koja je bila na Igrama prije nego što sam se ja počeo baviti atletikom. I dalje je treniram i da moram birati izabrao bi disk. On mi je leži u krvi - zaključio je.

Gotovo u isto vrijeme na drugom kraju Olimpijskog stadiona u Tokiju nastupao je i Marijan Presečan (44) osvojivši šesto mjesto u bacanju kugle u kategoriji F53.

Kada je imao 23 godine, Presečan je doživio prometnu nesreću. Automobil u kojem je bio suvozač, izletio je iz zavoja i završio pod kamionom. Jedan je mladić poginuo, jedan se izvukao bez ozljeda, a Marijan je završio u kolicima.

Počeo je sa stolnim tenisom, pa prešao u atletiku, bacanje kugle, diska i povremeno koplja. Najbolji rezultat mu je četvrto mjesto u kugli s EP-a ove godine u Poljskoj kada mu je bronca izmaka za tri centimetra.

U Tokiju je osvojio šesto mjesto s rezultatom 7.53 što je 17 centimetara slabije od njegovog osobnog rekorda.

- Razočaran sam rezultatom, totalno sam prazan i bez energije - kazao je Slatinčanin koji je u Rio de Janeiru bio deveti.

- Ostvario sam bolji rezultat i bolji plasman u Riju, ali nisam zadovoljan. Na treningu sam puno bolje bacao. Ne znam, možda sam se jednostavno ispraznio - kazao je Presečan, član AKOSI Agram i državni rekorder u bacanju kugle i koplja u kategoriji F53.