Zbog pogoršanja epidemiološke situacije japanska vlada će produžiti izvanredno stanje u Tokiju, pa će se i Paraolimpijske igre održati bez gledatelja, tvrde japanski mediji.

Vlada želi produžiti izvanredno stanje do 12. rujna, a time i do kraja Paraolimpijskih igara, koje traju od 24. kolovoza do 5. rujna.

Slijedom toga, organizatori Paraolimpijskih igara u Tokiju danas su na sastanku s Međunarodnim paraolimpijskim odborom, tokijskim vlastima i središnjom vladom odlučili da će se natjecanja odvijati bez gledatelja, kao i nedavno završene Olimpijske igre.

Borilišta će biti otvorena samo za školarce u sklopu vladinog obrazovnog programa.

Tijekom Paraolimpijskih igara za medalje će se boriti oko 4.400 sportaša iz oko 160 zemalja, uključujući i dvadeset i dvoje hrvatskih paraolimpijaca.