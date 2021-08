Nakon duge 21 godine u Barceloni, Leo Messi potpisao je dvogodišnji ugovor s PSG-om.

Za te dvije sezone u Parizu trebao bi zarađivati 35 milijuna eura po sezoni, a moguće je da će imati i nekakve bonuse koji bi tu basnoslovnu svotu i povećali.

Argentinca su u Parizu dočekali raširenih ruku. Od tisuća navijača koji su na aerodromu blokirali njegovo vozilo dok je pokušao krenuti prema Parizu pa do suigrača poput Neymara koji mu je posvetio Instagram objavu i izrazio zadovoljstvo što su ponovno suigrači. Očigledno, najraširenijih ruku dočekala ga je uprava kluba koja ga na svakom koraku tretira kao kralja. Pa je tako Messi uz plaću pri dolasku u Pariz otišao u nevjerojatan hotel. Kako piše Marca, njegov privremeni dom je Le Royal Monceau u centru glavnog grada Francuske. Pariški Le Royal Monceau luksuzan je koliko neki hotel luksuzan može biti.

Le Royal Monceau u svojoj ponudi ima i nekoliko vrhunskih restorana, od kojih je najpoznatiji Matsuhisa Paris kojeg je za njih otvorio legendarni japanski chef Nobu Matsuhisa. Tu su i drugi restorani od kojih neki imaju i Michelinovu preporuku. A sobe? Tek tu kreće luksuz...

Običnije sobe, koliko u takvom hotelu one mogu biti obične, mogu se naći po cijenama od oko 900 do tisuću eura. Cijene počinju rasti sa suitama koje koštaju i oko pet i pol tisuća eura, no najskuplja je sekcija ona privatnih stanova. Za očekivati je da je Argentinac dobio - upravo tu! Takvi stanovi i suite koštaju oko nevjerojatnih 15 tisuća eura po noćenju. A najveći stan je velik preko 300 kvadrata!

No dobro, kad zarađuješ 35 milijuna eura godišnje, što je to...