Partizan slomio Zadar u četvrtoj dionici, Gordić presudio tricama

Dominik Mavra i Chinanu Onuaku postigli su po 13 koševa za Zadar, dok su Nemanja Dangubić i Nikola Janković ubacili po 15 poena za Partizan. Zadar je sad na omjeru 1-5

<p>Košarkaši Zadra u susretu su 6. kola regionalne ABA lige izgubili na gostovanju kod Partizana u Beogradu sa 78-63 (16-19, 18-19, 16-22, 13-18).</p><p>Zadrani su se protiv favoriziranog domaćina dobro držali do početka posljednje četvrtine kada su se serijom 6-0 primaknuli na 60-56. No, tada je Partizan uzvratio tricama Gordića kojima se odvojio na 66-56. U završnici utakmice do izražaja je došao i umor kod ključnih Zadrovih igrača pa je Partizan na kraju ostvario uvjerljivu pobjedu.</p><p><strong>Dominik Mavra</strong> i <strong>Chinanu Onuaku</strong> postigli su po 13 koševa za Zadar, dok su Nemanja Dangubić i Nikola Janković ubacili po 15 poena za Partizan.</p><p>Zadar je ovim porazom pao na omjer pobjeda i poraza 1-5, dok je Partizan na 3-3.</p>