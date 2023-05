VIDEO Suze, cvijeće i oproštajne poruke prije susreta: Partizan i Real bez navijanja na početku

Foto: Screenshot/Sportklub

Srbija je zavijena u crno, no najveći sportski događaj u Srbiji se mora održati. Navijači Partizana bodre svoj klub do plasmana na Final Four u nikada tužnijoj atmosferi

Košarkaši Real Madrida svladali su Partizan 82-80 u trećem susretu doigravanja za Final Four Eurolige pred krcatim tribnama beogradske Arene. Real je tako smanjio vodstvo Partizana na 2-1 i osigurao si još jednu utakmicu koja se u ovim trenucima igra u beogradskoj Areni. Beogradska Arena nikada nije bila tužnije mjesto. Na početku utakmice navijači Partizana u teren su ubacili gotovo stotinu bijelih ruža u čast poginulima u masakru koji se dogodio u Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar”. Navijači Partizana ne navijaju na početku utakmice i izgleda kako će tako biti kroz cijelu četvrtinu. Grobari su podigli i transparent posvećen masakru koji se dogodio u glavnom gradu Srbije. - Udaljavanje od tradicije, vjere i obitelji uviek ostavlja tragične posljedice! Pokoj dušama svih nastradalih u OŠ "Vladislav Ribnikar"! - glasila je poruka najvjernijih navijača Partizana. Kako je izgledao početak utakmice možete pogledati OVDJE. PARTIZAN - REAL MADRID 15-27 (1.Četvrtina) Real je puno bolje otvrio utakmicu i vodi nakon prve četvrtine. Hanga i Musa igraju odličnu utakmicu, a Partizan se jako muči zaustaviti napade Real Madrida. Foto: dusan milenkovic Najčitaniji članci