Pašalić peti Hrvat s hat-trickom u Serie A. I svi su - hajdukovci!

Atalanta je prva momčad nakon 62 godine koja je zabila čak 92 gola u 33 kola Serie A. Mario Pašalić pridonio je tom učinku, u utorak je zabio prvi hat-trick karijere. I pridružio se biranom društvu

<p>Još od 1958. nijedna momčad Serie A nije uspjela zabiti 93 gola nakon 33 kola Serie A. A te se godine rodio <strong>Gian Piero Gasperini</strong>, čovjek zaslužan za vjerojatno najatraktivniju momčad Europe.</p><p>- To je lijepo, zar ne? Puno je to golova. Zabili smo puno i prošle sezone (77, op.a.), ali sad smo nadmašili sami sebe, i zabijamo kvalitetne golove. Bilo je i golijada, ali ne kako bismo ponizili protivnika, nego vježbali akcije i kretnje po terenu i to je vodilo do golova - pravdao se Gasperini.</p><p>U utorak je Atalanta ponovno opravdala taj epitet i u lokalnom derbiju razbila Bresciu 6-2, a junak je bio hrvatski reprezentativac <strong>Mario Pašalić </strong>(25). Veznjak je zabio prvi hat-trick u karijeri i došao do 11. gola u sezoni, od čega je gotovo pola (pet) zabio baš Brescii.</p><p>- Nije loše zabiti prvi hat-trick baš u derbiju. Ovo mi je najbolji trenutak karijere, a cijela momčad igra jako dobro. Ostalo je još pet kola do kraja sezone i možemo napraviti dobre stvari, osigurati Ligu prvaka. Zabili smo više od 90 golova i protiv Juventusa (2-2, op.a.) pokazali da možemo igrati protiv najboljih - rekao je Mario nakon utakmice.</p><p>Postao je tek peti Hrvat koji je zabio hat-trick u talijanskom prvenstvu, četvrti od hrvatske samostalnosti, a i svi prije njega bili su - hajdukovci.</p><p>Legendarni <strong>Frane Matošić</strong> davne je sezone 1942/43. zabio hat-trick za <strong>Lazio</strong> u gostujućoj pobjedi protiv Bologne 4-0. Reprezentativac bivše države preminuo je 2007. u 89. godini.</p><p><strong>Alen Bokšić</strong> (50) je u sezoni 1994/95. zabio tri gola u visokoj domaćoj pobjedi Lazija nad Foggiom 7-1, a onda dugo nakon njega, više od 20 godina, nije bilo nikoga u toj rubrici.</p><p><strong>Nikola Kalinić</strong> (32) pridružio mu se u sezoni 2015/16. u dresu <strong>Fiorentine</strong>, kad je šokirao Inter na San Siru i vukao "viole" do pobjede 4-1.</p><p>Prije Pašalića uspjelo je to i njegovu suigraču iz reprezentacije <strong>Ivanu Perišiću</strong> (31) u <strong>Interu</strong> u sezoni 2017/18. S druge je strane tad bio <strong>Chievo</strong> iz Verone, a konačan rezultat 5-0.</p><p>Pašalić je sad u tome biranom društvu. Gazzetta dello Sport hvali ga kao jednoga od najboljih Hrvata u Serie A, što nesumnjivo i jest. U 26 utakmica ove sezone ima devet golova i pet asistencija.</p><p>Prvenstvo je još daleko od gotovog, ostalo je još pet kola za "božicu" iz Bergama koja zaostaje šest bodova za vodećim Juventusom, uz utakmicu više. A nakon prvenstva slijedi joj borba i u Ligi prvaka gdje je u četvrtfinalu čeka PSG.</p><p>- Na početku sezone nismo očekivali da ćemo igrati tako dobro, ali eto, drugu sezonu zaredom smo u prva četiri, a nastupi u Europskoj ligi i Ligi prvaka pomogli su nam da sazrijemo i naviknemo se na drugačiji nivo. Pripremamo se za PSG, ali borit ćemo se do kraja i u Serie A - kaže Gasp.</p><p>Hrvatski kolega <strong>Ivan Jurić</strong> iz Hellas Verone pohvalio ga je rekavši kako veliki klubovi u Italiji i izvan nje kradu Atalantinu igru i pokušavaju je kopirati.</p><p>- Ako je to točno, velika mi je čast! Nogomet nije nešto što možete ukrasti, nego učite, uzmete komadić tu i tamo i onda prilagodite svojoj viziji. Ivan je malo pristran jer smo radili skupa godinama. On je u ovom trenutku najpodcjenjeniji trener jer je još mlad i impresivno je to što radi u Veroni. Ne samo zbog rezultata, nego i kvalitete nogometa koji njegova momčad igra - odgovorio mu je Gasperini.</p><p>Verona se bori za Europsku ligu, a Atalanta je gotovo osigurala i drugi uzastopni nastup u Ligi prvaka. Imat će što reći i u završnici elitnog natjecanja u Portugalu. A Pašalić će i tamo, ne sumnjamo, biti raspucan.</p>