Paša Express: Mario zabio tek 19 sekundi nakon što je ušao!

Minuta 59. Mario Pašalić ulazi u igru za završnicu utakmice Atalante i Rome pri rezultatu 1-1.

Minuta 59. još je u tijeku. Mario Pašalić zabija briljantan gol za pobjedu domaće momčadi 2-1. Prošlo je samo 19 sekundi!

Hrvatski reprezentativni veznjak pokazao se pravim džokerom s klupe u derbiju momčadi iz Bergama i Rimljana koji bi se mogao pokazati ključnim u borbi za četvrto mjesto i izravan plasman u Ligu prvaka.

Pašalić je sjajno kombinirao s Robinom Gosensom i s desetak metara iskosa desnom nogom fino pogodio gornji lijevi kut gola Paua Lópeza. Sjajan gol, kao na videoigri. Sedmi ove sezone, peti u prvenstvu za Pašu. Razlika na ljestvici između ovih dvaju klubova sad je šest bodova.

Najbrži je to gol neke zamjene u talijanskom prvenstvu još od ožujka 2015., kad je Levan Mčedlidze za Empoli protiv Sassuola zabio nakon 14 sekundi.

19 - Mario #Pasalic has scored the fastest goal by a substitute in Serie A (19 seconds) since Levan Mchedlidze vs Sassuolo in March 2015 (14 seconds in that case). Flash. #AtalantaRoma