Pašalić: Dalić mi je bar mogao reći zašto me nije vodio na SP 'Bio bih lažljivac kad bih rekao da me nije boljelo što nisam išao na SP. Ali izbornik Zlatko Dalić je tako odlučio i pokazalo se naposljetku da je u pravu. No mogao mi je barem objasniti zašto nisam išao'