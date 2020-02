Pašalić je podsjetio na Rapaića: 'On zabija samo važne golove!'

Bilo je dovoljno 19 sekundi nogometne čarolije da se stadion Atleti Azzuri d'Italia u Bergamu zatrese do temelja. I to zbog nogometne čarolije i prekrasnog gola Marija Pašalića kojim je njegova Atalanta pobijedila izravnog konkurenta za Ligu prvaka Romu 2-1 i odvojila se na šest bodova na prvenstvenoj ljestvici.

Povela je Roma u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena golom Edina Džeke, na početku drugog dijela poravnao je José Luis Palomino, a onda je trener Gian Piero Gasperini u 59. minuti s klupe uveo Pašalića, koji je u prvom dodiru s loptom nakon asistencije Robina Gosensa zabio u rašlje gola Paua Lópeza. Bio je to gol iz nogometnih udžbenika..

- Mario zabija samo važne golove - dobacio je nakon utakmice u prolazu najpopularniji igrač Atalante, kapetan Papu Gómez, dok je Mario primao čestitke navijača.

- Grande Mario, grazie Mario...

A Mario je bio presretan. Kako i ne bi, prije tjedan dana proslavio je 25. rođendan, Atalanta je odlučila iskeširati 15 milijuna eura i otkupiti njegov ugovor od Chelseaja, zabio je vrlo važan gol, a u srijedu ga čeka susret osmine finala Lige prvaka, Atalanta na San Siru dočekuje Valenciju.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

- Presretan sam, trener je osjetio da mogu pomoći momčadi i tako je i ispalo. Super važan gol, ali puno važnija je na koncu pobjeda i tri boda... - kazao je Mario.

Zadovoljan je, naravno, bio i trener Gasperini.

- Vrijedna pobjeda, ma koliko smo bili koncentrirani na Romu, razmišljali smo i o Valenciji. Za nas je ovo vrlo vrijedna pobjeda, vrijedni bodovi u prekrasnoj atmosferi kakva se rijetko gdje može vidjeti u Italiji. Sretan sam, drago mi je zbog Palomina i Pašalića koji su zabili i potvrdili kvalitetu.

Akcija za gol starije navijače Hajduka svakako je je podsjetila na povijesni gol Milana Rapaića 21. rujna 1993. pred 35.000 ljudi koji je, odmah po ulasku s klupe, zabio Dinamu u rašlje za 3-2 nakon 12 sekundi i odmah potom dotrčao do klupe i pokazao Ivanu Kataliniću da ga zamijeni.

- Nije me podsjetio gol na Rapaićev, haha... Ja kad zabijem gol ne razmišljam ni o čemu, uživam u trenutku... - nasmijao se Mario, koji je sinoć odigrao na poziciji polušpice.

Nakon što je on zamijenio Duvána Zapatu, Gómez se priključio napadu, a Mario je zauzeo njegovu poziciju.

- Tako smo igrali dok je Zapata bio ozlijeđen par mjeseci, to nam je donijelo rezultate, tako da je trener odlučio da ćemo ponekad ovako i dalje igrati. Imali smo mi prilike i u prvom dijelu, ali smo primili gol iz individualne pogreške... Na sreću, odmah smo na početku drugog poluvremena izjednačili, kasnije i pobijedili. Nakon više od mjesec dana što nismo slavili na našem stadionu.

Mario je zabio najbrži gol za jednog igrača koji je ušao s klupe u Serie A u zadnjih gotovo pet godina, od Gruzijca Levana Mčedlidzea za Empoli protiv Sassuola u ožujku 2015., koji je zabio nakon 14 sekundi.

- Nisam to znao, ali sigurno je najbrži u mojoj karijeri. Drago mi je, ali prije svega mi je drago što smo uzeli sva tri boda. Zahvalio bih se i navijačima koji su nas nosili od prve do zadnje minute. S njima je sve puno lakše, oni nam daju samopouzdanje i guraju nas naprijed. Stvarno su vrhunski, i kad gubimo i kad vodimo stalno su uz nas, guraju nas... Bilo bi sjajno kad bi ovakva atmosfera bila i u Ligi prvaka, ali Atalanta nema tako veliku bazu navijača da napuni San Siro. Bez obzira na to, bit će i u srijedu dobra atmosfera, nadamo se i dobar rezultat - zaključio je Pašalić.