Pašalić najbolji, a nije zvijezda! U opasnim kafićima - roditelji

Mario Pašalić posljednjih je tjedana ponajbolji igrač Atalante, hrvatski nogometaš oduševio je i u subotnjem porazu (3-1) od Juventusa. Dapače, Pašalić je u svim talijanskim medijima ocijenjen najboljim igračem svoje momčadi, oni su prepuni pohvala za čudesnog Hrvata. No, Pašalić je i dalje ne uživa status nogometne zvijezde u Bergamu. Nogometna dominacija još ga nije izbacila u prvi plan, glavne zvijezde među navijačima i dalje su Gomez, Iličić, Zapata...

U nedjelju smo u centru Bergama posjetili i Atalanta store, službeni Fan shop talijanskog prvoligaša. Izgleda prilično dobro, ali u silnoj ponudi nema niti jednog izloženog dresa Marija Pašalića. Naravno, možete ga naručiti, odmah i kupiti, samo dresovi našeg nogometaša nisu izloženi. Već morate pričekati minutu-dvije, prodavač će vam otisnuti njegovo prezime i broj, sve to skupa iznosi 100 (dres iz Serie A) ili 120 (dres iz Lige prvaka) eura.

- Ne mogu vam reći da se njegovi dresovi najbolje prodaju, kod nas su i dalje najpopularniji Gomez, Zapata i Iličić. No, svakim danom imamo sve više zahtjeva i za dresovima Marija Pašalića, ipak igra jako dobro. Znate kako je to, Pašalić je i dalje posuđen igrač Chelseaja, navijačima je manje riskantno kupiti dresove igrača koji su već dulje u klubu - kaže nam prodavač u službenom Fan shopu Atalante. Na samom ulazu u Fan shop izložen je šal za nadolazeću utakmicu Atalante i Dinama, on je u prodaji za 13,99 eura.

Foto: Fabijan Hrnčić, Hrvoje Tironi/24sata

A kao što smo i rekli, Pašalić u talijanskim medijima danas uživa status ikone. Domaći L'Eco di Bergamo ga je za predstavu s Juventusom ocijenio s 8,5 (najviše u momčadi) uz natpis 'Il Migliore' (najbolji). U popularnoj La Gazzetti dello Sport najveće su ocjene dobili Pašalić i Gomez, obojica po 7. I baš će taj dvojac, prema viđenom ove subote, biti najveća prijetnja Dominiku Livakoviću i obrani 'modrih' u utorak.

U nedjelju smo krenuli u potragu za navijačima Atalante, pokušali pronaći i one starije tifose koji se sjećaju 1990. i legendarnog gostovanja Dinama u Bergamu. Bilo je to klasično traženje 'igle u plastu sijena', praktički nemoguća misija. U Bergamu rijetki znaju engleski, a nedjelja ujutro i nije najbolji termin za traženje Atalantinih navijača. Barem ne po kiši. Ovdašnji domaćini uputili su nas u dva 'opasna kafića', mjesta gdje se okupljaju najvatreniji tifosi Atalante. A tamo šok...

Foto: Fabijan Hrnčić, Hrvoje Tironi/24sata

U prvom, popularnom (kažu čak i zloglasnom) 'Il Barettu' koji se nalazi uz sam stadion, te koji je okićen svim mogućim klupskim obilježjima na šanku tek jedna starija gospođa u mirnom razgovoru s vremešnom konobaricom. Navijačima ili huliganima ni traga. Pored njega šeću djeca, a tijekom našeg boravka u 'Il Baretto' je upao tek još jedan stariji gospodin. Drugi 'opasniji kafić' bio je nedaleko od stadiona, na ulazu je bilo mnoštvo Atalantinih naljepnica, a za stolovima - roditelji s djecom. Toliko o opasnim talijanskim huliganima...

A kako čujemo i u Milanu će tijekom dana, na Piazzi Duomo, dominirati Bad Blue Boysi. Navijači Atalante se spremaju za Milano i na Ligu prvaka, ali za njih je utorak ipak - radni dan. A kako su ta dva grada udaljeni tek nekih 45 kilometara, talijanski će tifosi prema San Siru krenuti prilično kasno. To su dobre vijesti, nadamo se kako u Milanu onda neće biti nereda...

Foto: Fabijan Hrnčić, Hrvoje Tironi/24sata

Ipak, u središtu Bergama naišli smo na ugodan restoran iznad kojeg stoji Atalantina zastava 'Grazie Ragazzi'. Pored ulaza stoji talijanska zastava uz natpis 'Follia Ultras'. Vlasnik restorana jedan je od starijih navijača Atalante, čovjek koji rijetko propušta utakmice svoje momčadi.

- Dugogodišnji sam navijač Atalante, a najdraži mi je ovaj stari dres koji čuvam dugi niz godina. Da, i dalje ne propuštam utakmice svoje voljene momčadi, iako ponekad zbog posla moram ostati u restoranu. Mario Pašalić? Uh, dobar, jako dobar igrač. Konačno se nametnuo u momčadi, igra jako dobro, a budite sigurni kako će trener Gasperini od njega napraviti još boljeg igrača - kaže nam Corrado, gazda restorana Mister Michetta.

- Zastava ispred restorana? Ne, nikada ju ne mičem s ulaza u, ja sam veliki navijača Atalante. I sada jedva čekam utakmicu s Dinamom. Rezultat? Ma čista 'jedinica', tu nema priče. Da, sjećam se utakmice Atalante i Dinama u Bergamu prije 29 godina, uh to je bilo svega. To je povijest, ne želim se vraćati na to. Vjerujem da će ovoga puta puta sve proći u boljem tonu, pa neka pobijedi bolji. Točnije, moja Atalanta.