Pašalić: Za**avali su me da postim od golova za korizmu, sad je završila pa me krenulo

Marco Pašalić čekao je pet mjeseci na novi ligaški gol, kojeg je konačno dočekao 30 ožujka u 28. kolu HNL-a u pobjedi protiv Rudeša 3-0. U utorak je asistirao za jedini gol u pobjedi protiv Lokomotive u polufinalu Kupa, a u nedjelju je riješio Jadranski derbi zabivši jedini gol na susretu u 70. minuti.

Pašalić je bio vrlo raspoložen na utakmici, često je pucao prema golu i stvarao je najviše prilika Riječana, a nagrada za dobru igru došla mu je u vidu gola koji je njegovoj momčadi donio važna tri boda u utrci za prvaka.

- Prije svega, zahvalan sam zbog gola. Krenulo me malo nakon dugo vremena. Sve smo bliže cilju, igramo lijep nogomet, komentirali smo kako nam je falio gol u prvom poluvremenu. Odigrali smo mušku i borbenu utakmicu, idemo do kraja - rekao je Pašalić nakon utakmice za MaxSport.

Šalio se kako su u svlačionici Rijeke nagađali zašto je tako bilo.

- U svlačionici smo se za**bavali da je to bila korizma i post. Sad je to prošlo, i konačno me krenulo. Rekli su mi da moram više pucati prema oglu, jedno vrijeme se nisam usudio.

Nakon debija za 'vatrene' u studenom prošle godine, Pašalić je ponovno bio na okupljanju reprezentacije.

- Taj poziv je meni najveća čast. Vratio sam se u klub s još većom motivacijom, nadamo se duploj kruni - rekao je.

Filip Uremović izašao je iz igre u 60. minuti nakon što je osjetio problem s ozljedom. Branič Hajduka bio je "izvan stroja" skoro mjesec dana i novi njegov izostanak bio bi pravi udarac za 'bile'.

- Ja nisam više mogao s dva treninga u sebi. Odigrao sam 60 minuta, nadam se da se ozljeda nije pogoršala, uvijek ću biti na dispoziciji ako mogu igrati - rekao je za MaxSport i osvrnuo se na utakmicu.

- Još jedan poraz. Bolja momčad je pobijedila, sve što radimo, ne pokazujemo na terenu. Četvrti poraz u nizu? Osobno mislim da je svaka utakmica posebna, ne razmišljam o onome što se dogodilo prije. Ali mi danas nismo mogli, cijela momčad se mora zapitati hoćemo li napredovati ili ne. Moramo vidjeti što se može napraviti do kraja sezone

Vjeruje kako utrka za prvaka još nije završena.

- Ja ne mislim da smo ispali iz utrke za prvaka dok imamo matematičke šanse. Ali istina je kako je Rijeka sjajna i kako se odvojila na vrhu.