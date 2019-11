Pašalić zabio za povijest: Još smo u igri, idemo po 6 bodova

Mario Pašalić igrač je Chelseaja, ali je na posudbi u talijanskoj Atalanti, a golom protiv Manchester Cityja u Ligi prvaka natjerao je čelnike i navijače kluba iz zapadnog Londona da zajecaju - Mario, please come back! Atalanta je remizirala s "građanima" 1-1, a nakon remija Dinama, to ih i dalje drži u utrci za drugo mjesto.

- Komentirali smo prije utakmice da bismo bili zadovoljni s ovakvim rezultatom. S obzirom na to kako je tekla utakmica, mogli smo napraviti i nešto više, ostaje žal, ali smo sretni zbog sjajne izvedbe koju smo pokazali - rekao je hrvatski internacionalac nakon što je Atalanti, debitantici u Ligi prvaka donio prvi gol u natjecanju.

- Vidio sam da je Dinamo odigrao 3-3, što znači da smo još uvijek u igri i naravno da ćemo ići po svih šest bodova u zadnja dva susreta pa ćemo vidjeti što će se dogoditi - najavio je heroj talijanske momčadi.

Naime, nakon minimalnog zaostatka domaćina u Milanu je na poluvremenu, bio potreban brz povratak u igru, a donio im ga je Hrvat golom glavom na dodavanje Alejandra Gomeza s lijevog boka.

Foto: Bradley Collyer/Press Association/PIXSELL

Pašalić je potpisao novi trogodišnji ugovor na Stamford Bridgeu prije povratka na posudbu u Atalantu ovo ljeto pa se Englezi pitaju - hoćete li nam vratiti Marija? Čini se pomalo nemoguće, no nakon gola Cityju, najvećoj konkurenciji svih engleskih klubova, zainteresirao je navijače "bluesa" koji su se raspisali o tome na Twitteru.

