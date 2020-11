Pavić ostao bez polufinala u Londonu na bizaran način: 'Ovo je nevjerojatno, baš nepošteno'

Granollers i Zeballos morali su osvojiti barem jedan set kojim bi Pavića i Soaresa pogurali u polufinale. I nedostajala su dva poena da se to dogodio, vodili su Španjolac i Argentinac 5-3 u prvom setu da bi potom izgubili tri gema zaredom

<p>Nikola Mektić ostat će jedini Hrvat u polufinalu završnog ATP Mastersa u Londonu. Pridružiti mu se mogao Mate Pavić zajedno s Brunom Soaresom, no umjesto među četiri najbolja para na svijet, Pavić i Brazilac, koji će od sljedeće sezone igrati s Jamiejem Murrayjem, odigrali su svoj zadnji zajednički meč.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mate Pavić s najmlađima</strong></p><p>Da su pobijedili Peersa i Venusa u dva seta, a ne u tri (6-7, 6-3, 10-8), ne bi morali čekati ishod dvoboja Melzera i Roger-Vasselina te Granollersa i Zeballosa. Ovako, potonji su, već s polufinalnom kartom u džepu, morali osvojiti barem jedan set kojim bi Pavića i Soaresa pogurali u polufinale. I nedostajala su dva poena da se to dogodi, vodili su Španjolac i Argentinac 5-3 u prvom setu da bi potom izgubili tri gema zaredom.</p><p>Potom su tražili, točnije Granollers, medicinski tretman i nakon sljedećeg gema - predali. Epilog? I Granollers i Zeballos te Melzer i Roger-Vasselin prolaze u polufinale, a Pavić i Soares ispadaju.</p><p>- Ovo je nevjerojatno i stvarno nepošteno prema njima - mnogi su komentari na društvenim mrežama nakon ovakvog raspleta.</p><p>Dakle, Melzer i Roger-Vasselin trebali su pobijediti 2-0 da bi prošli, a prošli su bez da su osvojili ijedan. Pravila, pogotovo za one koji su izvisili, izgledaju baš nepošteno, pa će možda slučaj ovakve prirode biti zadnji koji se dogodio.</p><p>Granollers, koji se ozlijedio, sutra bi trebao na teren protiv Mektića i Koolhofa, pa će Zagrepčanin imati motiv više igrati za svog reprezentativnog kolegu. Drugi polufinalni par čine Ram/Salisbury - Melzer/Roger-Vasselin.</p>