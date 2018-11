Pavić predao polufinale Pariza, osjetio bol u trbušnom zidu...

Budući prvi teniski par na svijetu, naš Mate Pavić i Oliver Marach iz Austrije, neće igrati polufinale pariškog Mastersa zbog bolova koje je osjetio naš tenisač.

Pavić je u subotu ujutro osjetio bol te su on i Marach iz predostrožnosti odlučili propustiti polufinale Pariza, no trebali bi biti spremni za nastup na Mastersu u Londonu od 11. do 18. studenoga.

Pavić i Marach plasmanom u polufinale Pariza osigurali su da će završiti na prvom mjestu na završnoj ATP ljestvici parova za 2018. godinu. Oni su u godinu krenuli sa 17 uzastopnih pobjeda, a tijekom tog niza su osvojili i Australian Open. Kasnije tijekom godine su stigli i do finala Roland Garrosa. Ukupno su igrali devet ATP finala, a osvojili su četiri naslova.

Sa 25 godina Pavić je najmlađi igrač koji će okončati sezonu na prvom mjestu ljestvice parova nakon 1995. godine kada je to uspjelo tada 24-godišnjeg Toddu Woodbridgeu, dok je Marach sa 38 godina najstariji kojemu je to uspjelo od Amerikanca Sherwooda Stewarta 1984.