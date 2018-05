Payet legao na teren u suzama: Završio finale, visi mu Mundijal

Sreća definitivno nije bila saveznik Marseillea u početku finala Europske lige. Prvo je Valere Germain fulao zicerčinu u trećoj minuti pri 0-0 poslije maestralne asistencije kapetana Dimitrija Payeta, a onda je, 28 minuta kasnije, Payet morao prisilno završiti utakmicu.

Foto: CHRISTIAN HARTMANN

U 31. minuti pao je na travnjak u Lyonu, uhvatio se u bolovima i zatražio zamjenu. Suze nije mogao suspregnuti... Finale je završilo neslavno, a sada mu visi i odlazak na Svjetsko prvenstvo s Francuskom gdje je bio programiran kao prvotimac.

World Cup dream for Payet...Gone???

When they cry, you almost know 😩😭#UEL pic.twitter.com/diVqZAldSD