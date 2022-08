Pazinjanin Ivančić među četiri najbolja Europljana u cornholeu

Izborio je priliku da se natječe s najboljima u Europi pa došao do odličnog rezultata u Nizozemskoj. Albert Ivančić bio je među četiri najbolja igrača cornholea na Europskom prvenstvu.

Cornhole je popularna igra u Sjevernoj Americi, a radi se o bacanju vrećica kojima se gađa rupa na nakošenoj ploči. Padne li vrećica na ploču - donosi bod, a padne li u rupu, donosi tri boda.

- To je to! Od 16 pojedinaca došao sam do četiri u Europi i bolje nije moglo. Hvala svima koji prate, zovu, hvala sponzorima i donatorima jer bez njih nebi bilo tog rezultata, a najviše hvala mojoj obitelji. Sutra nastavljamo moj kolega Antonio Grubiša i ja u parovima - napisao je Albert na društvenim mrežama.

