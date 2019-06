Pčele prekinule meč na turniru u Bolu i otjerale gledatelje...

Subota je na WTA turniru u Bolu bila čak i u svjetskim okvirima dan za pamćenje. Događa se da se teniski mečevi odgađaju zbog kiše, nevremena, mraka...

Foto: wta bol

No ne sjećamo se kada je zadnji put meč otkazan zbog roja pčela. A upravo to se dogodilo u Bolu i to na centralnom terenu gdje je uoči finala parova otkriven veliki roj pčela. Susret je prebačen na drugi teren, pozvani su pčelari koji su na brzinu riješili problem. A nakon toga je program normalno nastavljen.

Foto: Privatna arhiva 24sata

- Opasnosti nije bilo niti u jednom trenutku, na koncu je sve ispalo i simpatično i vjerujem da će se mnogi sjećati ove neobične situacije - kazala je Laura Visković koja brine o medijima na WTA turniru u Bolu.

Inače, finale singla igrat će braniteljica naslova Slovenka Tamara Zidanšek protiv Španjolke Sare Sorribes Tormo...