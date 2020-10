Peh za pehom za Miami: Davis i James nisu se opekli na Heat

Goran Dragić ozlijedio je stopalo u drugoj četvrtini i više se nije vraćao, Bama Adebaya na klupu je u trećoj posjelo rame, a Jimmy Butler u završnici prvog dijela krivo je stao. Lakersi su dobili 116-98

<p><strong>Tyler Herro </strong>pogodio je tricu za 43-41 u 17. minuti. Trenutak prve utakmice NBA finala nakon kojega je <strong>Miami </strong>nestao s parketa, a<strong> LA Lakersi </strong>serijom 46-12 sve riješili u 13 minuta za konačnih 116-98.</p><p>- Kad su poveli 23-10, počeli smo igrati u skladu sa svojim mogućnostima - rekao je<strong> LeBron James</strong> koji je u svom desetom finalu u karijeri tek drugi put pobijedio u prvoj utakmici. Dosad je imao 1-8.</p><p>Sve što se za Miami moglo rasplesti krivo, rasplelo se.<strong> Goran Dragić</strong> ozlijedio je stopalo u drugoj četvrtini i više se nije vraćao, <strong>Bama Adebaya </strong>na klupu je u trećoj posjelo rame, a <strong>Jimmy Butler </strong>u završnici prvog dijela krivo je stao, međutim, nije završio utakmicu. Sve je to dovelo do tek 49 koševa Miamijevih startera.</p><p>- Puno smo bolji nego što smo pokazali, ali kredit i Lakersima - rekao je trener Eric Spoelstra koji je zbog ozljede Dragića reaktivirao <strong>Kendricka Nunna </strong>kojeg je u doigravanju zamrznuo na klupi. Barem nešto pozitivno iz ove utakmice.</p><p>No, definitivno kredit ide Lakersima jer <strong>Anthony Davis </strong>u svom debiju u NBA finalu otišao je do 34 koša, a Jamesu je jedna asistencija nedostajala do triple-doublea (25+13+9). Više Lakersima za prvi put nije trebalo.</p><p>- AD je čak još i podigao razinu svoje igre - kazao je Frank Vogel od čije je momčadi do finala samo jedna u balonu bila lošija u postotku za tricu. Da bi Lakersi u finalu pogodili 15 trica, a kada pogode barem 14, ove su sezone na omjeru 21-3.</p><p>Dakle, ni to se nije poklopilo Miamiju čija je najveća strepnja u nastavku serije hoće li Goran Dragić više zaigrati.</p><p>- Znamo koliko Goran hoće pobijediti i boriti se s nama. Ali što god kažu liječnici, bit će tako. Mora misliti na sebe - poručio je Butler, s 23 koša tužni predvodnik Miamija.</p><p><strong>NBA finale:</strong></p><p><strong>LA Lakers </strong>- Miami 116-98 (Davis 34, James 25 - Butler 23, Nunn 18)</p><p> </p>