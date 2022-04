Pehari idu u Zaprešić, Zagreb i Sisak, dvije djevojke među muškarcima došle do finala

Na terenima Teniskog kluba Osijek završio je vrlo uzbudljiv treći turnir Stars Open Toura, najvećeg turnira teniskih rekreativaca u Hrvatskoj. A osim što su se nadmetali i dobro zabavili, tenisači rekreativci u Osijeku su sudjelovali i u izgradnji još jednog javnog teniskog terena. Pa su Stars Open Tour i Miodrag Borojević uime glavnog sponzora turneje Royal Hilla uručili ček na 20.000 kuna Igoru Vekiću, odnosno ŠU Donna Tennis Team, za izgradnju terena.

U konkurenciji pro single, gdje su smjeli nastupiti igrači koji imaju tenisko iskustvo i na višim razinama, ali i oni koji se žele okušati s takvima, najbolji je bio Dario Večerić (36) iz Zaprešića, koji je u finalu pobijedio Zvonimira Tudorovića 7-6, 7-6.

- Instrumentar sam u kirurškoj sali u bolnici Sv. Duh. Tenis sam trenirao kao klinac 5-6 godina, a otad ga igram rekreativno, razne lige i turnire po Zagrebu i okolici. Ne, nije mi ovo prvi pehar, a igram dva do tri puta tjedno. Fešta? Ha, nije isključeno da me čeka doček i pobjednička fešta u Zaprešiću... - rekao je Večerić, koji je u nedjelju odigrao čak šest mečeva.

U single konkurenciji slavio je Siščanin Mateo Perković (30), koji je u finalu svladao Domagoja Vukušića 6-4, 5-7, 10-6.

- Završio sam međunarodne odnose i diplomaciju u SAD-u i vlasnik sam hotela Panonia u Sisku. Tenis sam trenirao kao dječak, ali imao sam dugu stanku od pet godina zbog operacije ligamenta koljena. Vratio sam se na teren, svojoj prvoj sportskoj ljubavi, tek prije dvije godine. Igram tri do četiri puta tjedno - rekao je Mateo.

Pro parove osvojili su Mario Sever i Nikola Jamić, koji su u finalu sa 6-3, 6-2 svladali Pavlicu i Dumbovića.

- Iz Zagreba sam, student FER-a, a tenis igram rekreativno. Kao manji sam igrao turnire HTS-a, sad samo vikendom za zabavu. I ovo mi je prva 'kanta' - rekao je Nikola (20), a Mario (37) je dodao:

- Prvi put igramo zajedno, obojica smo bili bez para pa nas je Marić spojio. Vlasnik sam agencije za nekretnine, tenis sam igrao do 12. godine.

A u single konkurenciji do finala su otišle dvije dame! Dvije od tri koje su se borile sa 155 muškaraca. Zagrepčanke Mirjam Šiljić i Tina Tomić bivše su tenisačice, danas trenerice. U finalu su ih pobijedili Ivan Bušljeta i Branislav Lang sa 6-4, 3-6, 10-8.

- Ja sam vlasnik Papaye, a tenis igram rekreativno, vrlo amaterski, često na Šalati i Cmroku igram parove, a moj današnji partner mi je privatni trener. On me podučava i danas je bilo sve na njemu, ja sam se samo trudio što manje griješiti. Osvojili smo naslov na najvećem rekreativnom turniru u povijesti Hrvatske, za mene je to velika stvar. Dosad sam osvajao samo neke kvartovske turniriće - rekao je Bušljeta (45), a Lang (33) je dodao:

- Od djetinjstva sam u tenisu, od šeste godine, a natjecao sam se do juniorske dobi, otad radim kao teniski trener. Trenirao sam i organizatora Silvija Marića i mog partnera Bušljetu, sjajni su dečki, poznajemo se cijeli život, a ovo je baš lijepa priča, super druženje i odlična organizacija turnira. Osvojili smo ga neočekivano, odigrali smo fenomenalne mečeve protiv odličnih suparnika, i sam sebe sam iznenadio kako smo bili dobri i pokorili konkurenciju.

Bivši nogometaš Hajduka i Rijeke Igor Musa došao je do polufinala u dvije konkurencije, a bivši napadač Osijeka i Dinama Goran Ljubojević do četvrtfinala u dvije konkurencije. Nastupili su i Branko Kraljević, vlasnik Optike Kraljević, odvjetnik Mate Matić, bivši nogometni sudac Vlado Svilokos, Osijekov trener golmana Silvije Čavlina i još brojni teniski zaljubljenici.

Pehare su osvajačima i plakete finalistima uručili predstavnik Odsjeka za sport Grada Osijeka Robert Seligman i glavni tajnik Športske zajednice Osječko-baranjske županije Dubravko Ižaković, kao i Mateo Borojević, direktor vinarije Royal Hill, glavnog sponzora Stars Open Toura.

- Ponosan sam nakon tri takva dana u Osijeku, hvala svima koji su došli, nadam se da smo bili dobri domaćini, a vidjeli smo i ozbiljnog tenisa i dobrog druženja. Hvala organizatorima i dva teniska teama, sucima, djeci koja su marljivo sakupljala loptice i svima koji su pomogli za organizaciju tako zahtjevnog eventa. Naravno, i Silviju Mariću na dobroj sportskoj suradnji, na dovođenju poduzetnika koje spaja ljubav prema tenisu. Nadam se da ćete nam opet biti dragi gosti jer Osijek je grad sporta i tenisa. Hvala i sponzorima, prije svega nam je cilj dalja aktivnost oko izgradnje teniskih terena u Osijeku, ali i diljem Hrvatske, što je važno za popularizaciju tenisa, prije svega među djecom. Donna nije mogla biti s nama, ali je puna srca jer prati nas preko streama, a mečeve su gledali i iz nekih država Europe, čak i prekooceanskih - rekao je Igor Vekić, a pokretač Stars Open Toura Silvio Marić je zaključio:

- Zahvala ljudima iz Grada koji su pomogli našem projektu i obitelji Vekić, bez koje ovoga ne bi bilo. Trebao je velik trud da se pripreme tereni, ljudi su radili na njima od ranog jutra, trudili se sanirati terene nakon kiše u subotu i svaka im čast. I sucima i sakupljačima loptica, a i igračima. Nije lako osvojiti ovakav turnir, najjači rekreativni u Hrvatskoj. I bez pomoći Royal Hilla bilo bi nam teško ovako nešto organizirati, a Slavonci su pokazali da su vrhunski domaćini i doći ćemo i dogodine ako nas pozovu.

