Pele je nahvalio Maroko, ali Hrvatske se nije sjetio: 'Diego se sada sigurno smije gore...'

Zdravstveno stanje jednog od najvećih svih vremena zakompliciralo se prije dva tjedna, ali srećom, legendarni Pele (82) sve bolje se osjeća. Štoviše, gledao je utakmice svoje reprezentacije i tješio igrače pa uživao u sjajnom finalu Svjetskog prvenstva između Argentine i Francuske.

Čestitao je Leu Messiju što se konačno domogao 'zlatne božice', pohvalio Mbappea, naklonio se Maroku, no brončanu Hrvatsku nije niti spomenuo. Očito i njega još boli ono ispadanje u četvrtfinalu.

- Danas je nogomet ispričao još jednu priču, kao i uvijek, na zadivljujući način. Messi je osvojio svjetski naslov, kao što i pristaje njegovom razvoju i usponu. Čestitam, Argentina! Diego se sada zasigurno smije - napisao je Pele.

Njegov nasljednik sada ga je pretekao. Leo Messi konačno je ugrabio trofej koji mu je falio i otišao među besmrtne pa po mnogima i zasjeo na tron najvećeg nogometaša u povijesti. Argentinci su osvojili posljednji naslov 1986. godine predvođeni velikim Maradonom. Učenik je pretekao učitelja.

Ishvalio je Pele i Kyliana Mbappea koji je zabio hat-trick u finalu pa onda bio i precizan u raspucavanju. Zabio je čak 12 golova na dva prvenstva, čime se izjednačio s Peleom, ali i s Geoffom Hurstom koji je posljednji igrač koji je zabio tri gola u finalu (1966.).

- Moj dragi prijatelj, Mbappé, postigao je četiri gola u finalu. Kakav je dar bio gledati ovaj spektakl za budućnost našeg sporta.

Maroko je najveća senzacija Svjetskog prvenstva. Postali su prva afrička nacija koja se plasirala u polufinale Mundijala, no do medalje nisu uspjeli. Hrvatska ih je srušila u borbi za broncu. Pele se sjetio i njih, no sjajnog Luke Modrića i Hrvatsku koja je već drugi turnir zaredom u samom vrhu svjetskog nogometa... Njih je zaboravio.

- Ne mogu ne čestitati Maroku na iznimnom nastupu. Sjajno je vidjeti Afriku kako blista.

