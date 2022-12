Pele je u Maksimiru trenirao i Dinamove legende dok su bili klinci: Popadali smo na gu*icu

Uf, da, to je bio trening. Kad smo čuli da dolazi Pele na Maksimir voditi trening, nisam spavao cijelu noć. Pazi, dolazi Pele, rekao je Stjepan Deverić.

Kralj nogometa stigao je po tko zna koji put u Zagreb 1975. i na Maksimiru pionirima Dinama i drugih zagrebačkih klubova, najboljim mladim nogometašima iz Zagreba i okolice, održao trening. Sve je organizirao Pepsi, odnosno tadašnji Badel koji je imao licenciju za njegovu prodaju.

'Ni dan poslije nismo spavali'

A među klincima su bili neki od kasnije najvećih igrača Dinama u povijesti. Stjepan Deverić, Marko Mlinarić... Možete zamisliti oduševljenje zagrebačkih klinaca koji sanjaju postati nogometaši, a na terenu im o nogometu priča - Pele.

- A kaj da vam velim... Nije to bio sad ne znam kakav trening, ali to je Pele. Uzeo je loptu i kad je krenuo u slalom, onak' kak je radio, mi smo svi popadali na guzicu. Ne možete mu ništa, mi klinci, a on najbolji na svijetu. Ni dan poslije nismo spavali, to je bio doživljaj - priča Štef Deverić.

Ako su mislili da su sa slalomom i driblinzima sve vidjeli, prevarili su se. Najbolje je tek slijedilo.

- Ma to je bilo ništa. Na kraju treninga je uzeo loptu, namjestil se na 16 metara i škaricama zabijal golove da je to bilo strašno. Ma čudo od igrača, to kaj je on radil pokušavali su mnogi, ali nitko nije uspio.

Tri pokušaja bez pobjede nad Dinamom

Triput je Pele sa Santosom zaigrao protiv "modrih", nijednom nije pobijedio. A igralo se u tri države. Prvi je put još kao 16-godišnjak 22. lipnja 1957. u kombiniranoj momčadi Santosa i Vasco da Game na Maracani u Rio de Janeiru s Dinamom odigrao 1-1. Pele je tad zabio i gol, a izjednačio je Aleksandar Benko iz penala.

Sa Santosom je 12. rujna 1969. Pele stigao na turneju po tadašnjoj bivšoj državi. Natiskalo se na Maksimir 60.000 gledatelja na prijateljskoj utakmici. Marijan Čerček asistirao je Josipu Gucmirtlu za vodstvo Dinama. Završilo je remijem 1-1, izjednačio je Edu, a Pele je nakon utakmice Rudija Belina molio fotografiju.

Četiri mjeseca poslije "modri" su otišli u Južnu Ameriku, Dinamo i Santos igrali su 28. siječnja 1970. u Santiago de Chileu. Opet je završilo remijem, ovaj put 2-2, a zabijali su Marijan Novak i Krasnodar Rora. Potonji je bio junak, oduševio je Brazilce toliko da su mu ponudili ugovor! No morao je ostati zbog "pravila 28", tad je imao tek 22.

