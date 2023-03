Peleova kći: Tata je bio dosta loše kad smo ispali od Hrvatske, a htio je da Messi osvoji SP

Legendarni Pele izgubio je bitku od duge i teške bolesti i preminuo krajem prosinca. Njegovo stanje znatno se pogoršalo za vrijeme Svjetskog prvenstva u Katru, a igrači Brazila htjeli su osvojili Mundijal upravo njemu u čast.

Pele je kao igrač tri puta osvojio SP i iz bolnice je pratio 'selecao' u Katru. Ipak, Brazil je ispao od Hrvatske, a Peleova kćer Kely Nascimento na Instagramu otkrila je da je njen otac već tada bio u prilično lošem zdravstvenom stanju.

- Moj tata je već bio dosta loše kad je Brazil izgubio od Hrvatske. Svi su htjeli da Brazil za mojeg oca osvoji Svjetsko prvenstvo, ali on je razumio nogomet bolje nego mnogi. Znao je da postoji mogućnost da netko drugi osvoji prvenstvo i uvijek je pričao da zato voli tu prekrasnu igru.

Pele je htio da Messi osvoji SP

Nakon što je Brazil ispao, Pele je navijao da Argentina osvoji Svjetsko prvenstvo. U više je navrata Pele istaknuo koliko poštuje Lionela Messija i htio je da argentinski čarobnjak osvoji veliki trofej koji mu je nedostajao u karijeri.

- Nakon što je Brazil izgubio svi su uletjeli u bolničku sobu i pitali ga: 'Što ima Pele? Tko će osvojiti SP? Naravno neće Argentina!' - rekla je Peleova kćer i dodala...

- On bi im rekao: 'Da, Argentina! Svjetsko prvenstvo mora ostati u Južnoj Americi i Messi to zaslužuje'. Svi su bili šokirani i ponekad se pravili da su u hororu. Pa kako Argentina?! On im je samo rekao da Messi to zaslužuje.

Nije mogao gledati finale

Pele, nažalost, zbog tegoba nije mogao gledati finale u kojem su Messi i Kylian Mbappe priredili utakmicu za pamćenje.

- Više nije mogao gledati televiziju kad se igralo finale, ali je shvatio da je Argentina pobijedila i da je Messi podigao pehar. Bio je sretan.

