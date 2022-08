'Penal je opravdano poništen, a Frigan je trebao još biti kažnjen'

Bilo je tu dosta VAR odluka koje su promijenile odluke sudaca, ali nijedna nije bila pogreška pa možemo reći kako je treće kolo bilo dobro, rekao je u HRT-ovoj emisiji 'Stadion' sudački ekspert Marijo Strahonja.

Kasna utakmica u petak navečer bila je ona između Dinama i Istre 1961 (4-1), a sudio je Igor Pajač. Dinamo je dobio penal u 11. minuti.

- Dobra i pravovremena odluka suca Pajača. Obrambeni igrač kasni i dolazi do kontakta, jednostavno ovo je kazneni udarac i druge nema. Možda je došlo do naglašavanja Moharramija, prije tog naglaska došlo je do kontakta tako da je to apsolutna kazna - rekao je Strahonja.

Tražio se još jedan penal nakon što je igrač dugo padao, ali nakon pregleda VAR snimke do toga nije došlo.

- VAR soba trebala je odlučiti je li faul bio izvan 16 metara, na liniji ili u kaznenom prostoru. Prekršaj je na onom mjestu gdje je završilo povlačenje, a ne gdje je počelo - objasnio je Strahonja.

Hajduk je u Varaždinu odigrao loše, ali je na kraju slavio 2-0. Tu je utakmicu sudio Ante Čulina i na to nije bilo zamjerki.

- Sudac Čulina nije bio previše primjetan ni impresioniran publikom. Odluke pravovremene, mislim da smo dobili jednog dobrog suca.

Na Gradskom su vrtu remizirali Osijek i Slaven Belupo (0-0), a za Marija Zebeca Strahonja je imao samo riječi hvale. Što se tiče utakmice Rijeke i Gorice (1-1), koju je na Rujevici sudio Tihomir Pejin, sudački ekspert je prokomentirao simuliranje Matije Frigana.

- Sudac je na vidnom putu imao nekoliko igrača i to je donio na temelju nekog osjećaja. Ali jasno je da je došlo do simuliranja što je sudac utvrdio pregledom snimke. No, ovdje je bila potrebna i opomena zbog simuliranja igrača jer utakmica može biti igrana s i bez VAR-a. Ovo je isključivo za žuti karton - objasnio je.

Prvu utakmicu kola između Šibenika i Lokomotive (2-1) sudio je Ivan Bebek.

- Ivan ima jedan prepoznatljivi stil suđenja, malo engleski, a možda je to bilo malo prenaglašeno s obzirom na okolnosti što je najvažnije. Ali pogrešaka nije bilo - zaključio je.

