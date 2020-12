Petković: Pa i Atleticu bi teško bilo ne primiti gol u 5 utakmica

<p>Europsko proljeće opet se nadvilo nad Maksimirom. <strong>Dinamo </strong>je briljantnom izvedbom otpuhao Feyenoord 2-0 na kultnom De Kuipu i osigurao plasman u šesnaestinu finala Europske lige.</p><p>Izvanredan je opet bio <strong>Bruno Petković.</strong> Svaki skok je bio njegov, bio je nenadmašiv u duelima, otvarao prostor svojim suigračima i na kraju zabio iz penala za 1-0. Bio je hladan kao led, golman Feyenoorda nije imao šanse.</p><p>- Odlična utakmica. U svim segmentima smo bili bolja momčad i zasluženo smo prošli skupinu. Penal? Da, mjerili su mi temperaturu prije utakmice haha. S obzirom na taj način na koji pucam penala, gledam golmana, siguran sam u sebe i vjerujem u sebe - rekao je Petković.</p><p>U posljednjih nekoliko mjeseci bio je pod salvom kritika. Daleko je to bilo od njegovih najboljih izdanja koja su ga i dovela do reprezentativnog dresa. Puno kritika slilo se na njegov račun, ali u posljednje vrijeme polako hvata ritam i polako se vraća onaj stari Bruno.</p><p>- Odigrao sam on što igram skoro uvijek, tu imam odličnu podršku suigrača koji mi stalno utrčavaju u prostor i ja sam tu da im otvaram prostor. Možda sam daleko od gola, ali tu su suigrači koji daju dodatnih deset metara kojih fali. Odlično se nadopunjavamo.</p><p>Dinamo i nakon pet kola nije primio gol! I da, jedini klub u svim europskim natjecanjima kojem je to pošlo. Obrana je tvrda kao beton, a i ono što prođe, zaustavi sjajni Dominik Livaković koji je protiv Feyenoorda bio praktički u svojstvu gledatelja većinu utakmice.</p><p>- Savršeno, gotovo svi. Pet utakmica nismo primili gol. Da stavimo Atletico Madrid u skupinu da neće primiti gol, teško je. Izuzetan uspjeh, počevši od golmana. Svaka čast. Ne želimo gledati na koga dalje, imamo još jednu utakmicu koju želimo odraditi. Ne razmišljamo toliko daleko - rekao je Petković.</p>